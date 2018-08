El primer intent de saber l'assistència a una activitat es va fer al castell de focs

18.807 espectadors. Aquest és el nombre de persones que van assistir al castell de focs de la Festa Major de Manresa fa dos anys al parc de l'Agulla. Va ser el primer cop que es va comptar la gent que assistia al que es considera l'acte més multitudinari i que té més requesta de les festes.

En aquella ocasió el recompte es va fer de forma manual. A cadascuna de les 8 portes d'accés al parc es van col·locar 8 persones, des de primera hora de la tarda fins que va començar el piromusical, que registraven tothom qui entrava amb un comptador manual. En van sortir els esmentats 18.807 espectadors.

La iniciativa es va dur a terme per complir les normes de seguretat dictades per la Generalitat en activitats on hi ha un volum important de persones i a més a més elements pirotècnics, segons va explicar aleshores l'Ajuntament de Manresa. El Pla d'Autoprotecció del Castell de Focs estava pensat perquè l'acte acollís 21.600 persones. Al final no s'hi va arribar.

També va ser la manera de posar fi al ball de xifres que es donava cada any sobre la participació al castell de focs, que se celebra a l'Agulla des de l'any 1984. Calculant l'ocupació per metre quadrat s'havia arribat a afirmar que havien vist el piromusical 40.000 persones, xifra que es va rebaixar a les 20.000 l'any 2008. Una dada més aproximada al recompte que es va dur a terme el 2016.

També va servir per saber altres dades, com per exemple que la majoria de la gent va entrar al parc de l'Agulla mitja hora abans que comencés el castell de focs.