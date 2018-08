L'Oficina de Turisme de Manresa atén més turistes estrangers que no pas del mercat nacional

L´Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major, va atendre el passat mes de juliol més turistes estrangers que no pas del mercat nacional. Un 22 % de visitants eren d´altres països. Comparats amb els del mes de juliol de 2017 representen un 20 % més.

Pel que fa a les procedències de les persones que s´adrecen a l´oficina, un 45% són manresans, un 22% estrangers, un 18% persones de la resta de Catalunya, un 9% provenen d´Espanya i un 7% de Barcelona capital.

Els estrangers, superen, per tant, els visitants procedents dels mercats nacionals, excepte en el cas dels manresans. Cal tenir en compte que moltes persones fan servir l´oficina com a punt d´informació local, atès que per exemple s´hi fan inscripcions a moltes activitats. Per aquest motiu el percentatge de manresans és força elevat. Tanmateix, el total de visitants ja supera el nombre de locals (56%).

Si es desglossa per països, el 8,6% són francesos, un 2,5% d´Amèrica del Sud, un 2% d´alemanys, un 1,7% d´Àsia, un 1% d´Estats Units i un 0,8% tant del Regne Unit com d´Itàlia. Per tant, es percep que el mercat francès és el predominant.

El perfil d´aquest visitant francès és principalment parelles i famílies que pernocten a Manresa (especialment a apartaments turístics) i fan estades llargues d´entre 5 dies i dues setmanes (segons les enquestes realitzades des de l´Oficina de Turisme). Escullen Manresa com a destinació propera des d´on conèixer Catalunya.

Pel que fa a les visites guiades, aquest juliol se n´han realitzat un total de 23 guiades i hi han participat 355 persones (l´any passat van ser 16 visites i 205 persones), per tant, suposen un 73% més de visitants.



Balanç del primer semestre

El primer semestre d´aquest any l´Oficina de Turisme ha augmentat un 30 % el nombre de visitants. En total hi han passat 7.523 persones.

El mes d´abril va ser quan més gent hi va passar. Un total de 1.815 persones, que respecte els 1.176 de l´any passat suposen un 54% més. Els primers mesos de l´any s´han tancat tots en positiu tret del febrer, quan hi va haver una lleugera disminució.

De les 7.523 persones que van passar per l´Oficina de Turisme durant aquests primers sis mesos de l´any, un 30% són de Manresa, un 50% de Catalunya, un 8% de Barcelona ciutat, un 7% d´estrangers i un 5% d´Espanya. Cal remarcar, però, que els mesos de maig i juny els estrangers representen un 17 i 18% respectivament. Això vol dir que en temporada d´estiu el nombre d´estrangers creix notablement fins que aquest juliol ha arribat al percentatge del 22 %.