Marroquins i hondurenys sumen gairebé tants com la resta de nacionalitats

El servei de primera acollida i l'agent d'acollida municipal van atendre durant el 2017 immigrants de 65 nacionalitats.

Malgrat aquesta gran quantitat de països d'origen, dues de les nacionalitats sumen gairebé la meitat d'atesos, concretament el 48,5%: 530 marroquins (43,4%) i 63 hondurenys (5,1%). Pel que fa a les altres 63 nacionalitats, les principals aportacions van ser les de Romania, amb 61 persones, el 4,99%; Pakistan, 56, el 4,58%; Veneçuela, 51, el 4,17%; Senegal, 42, el 3,43%; Colòmbia, 40, el 3,27%; Xina, 30, el 2,45%, una arribada menor que altres anys; Brasil, 27, el 2,2%; Perú, 20, l'1,6%; República Dominicana, Argentina i Ucraïna, 19 cadascun, l'1,55%.

La progressió de població nouvinguda del Marroc va clarament a l'alça amb 269 persones, el 42,90% dels atesos per l'agent d'acollida el 2015; 394, el 44,26%, el 2016, i els ja esmentats 530, el 43,4%, l'any passat.

Per contra hi ha altres nacionalitats que van de baixa, com els xinesos, que el 2017 van sumar 30 persones ateses, el 2,45%; el 2016 van ser 46, el 5,16%, i el 2015, 48, el 7,65%. De les persones ateses, arriben amb passaport: 715 persones, que representa el 58,55% del total (l'any 2016 els arribats en aquesta situació suposaven el 49,43% i el 2015, el 32,2 %).

Amb permís de residència amb dret a treball: 8; amb permís permanent: 262; amb permís de residència:41; i amb permís comunitari: 100 persones.