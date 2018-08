Més ocells al Barri Antic i Valldaura

Per zones de Manresa, el Barri Antic i Valldaura són els barris on es detecta una presència més elevada de coloms. De fet, aquests dos barris sumen el 28% dels exemplars observats durant l'estudi (uns 380 de 1.360), mentre que si hi afegim el Poble Nou i Passeig i Rodalies la xifra es dispara fins al 47,5% (prop de 650 coloms en total). A partir dels exemplars observats, 1.360, i de l'anàlisi prèvia que s'ha fet de la població urbana d'aquesta au s'ha estimat que hi ha un total d'entre 3.672 i 4.760 coloms a la ciutat.



Altres barris on també se n'han observat molts (al voltant d'un centenar) són Carretera de Santpedor, Sagrada Família, Mion-Puigberenguer-El Poal i les Escodines. Contràriament, no s'ha observat cap exemplar a Viladordis, Sant Pau, Pujada Roja-El Guix-Les Cots i Miralpeix.



A banda, l'estudi també determina on se'n concentren més, ja que es tracta d'un ocell gregari que es distribueix habitualment en grups. Els indrets on trobem les agrupacions de més de 50 exemplars són l'Avinguda Universitària (170), el Xup (79), el carrer de Prudenci Comellas (57), el carrer de l'Hospital (57) i la Parada (55).

Poca fluctuació



Per conèixer com viuen, on s'alimenten i si es mouen per la ciutat, entre altres coses, s'ha fet servir una metodologia pocs cops utilitzada en aquest tipus d'aus, que consisteix a anellar-les. En concret, es van fer dues captures entre el gener i el febrer utilitzant els remolcs que hi havia instal·lats en sis punts (plaça de la Reforma, plaça del Milcentenari, Casa Caritat, carrer de Prudenci Comellas, parc de la font del Gat i la Balconada), els quals ara estan inactius i només s'han utilitzat per fer el cens. A cada punt de captura es van anellar els coloms amb un color diferent, fet que ha permès estudiar la ràtio de sexes, l'edat, el color, la condició física, l'estat sanitari, l'estat reproductor de les aus i la mobilitat.



Així, s'ha pogut saber que les agrupacions de coloms a Manresa mantenen dominis vitals de dimensions limitades i interactuen poc amb els grups veïns, tot i la seva proximitat. Del total de 153 ocells que es van anellar, 62 eren mascles i 58 femelles (no es va poder determinar el sexe de 33 exemplars); la majoria eren coloms adults dominants; tenien bones condicions físiques i poca afectació per malalties o lesions; 82 eren nascuts el 2017 (ja adults) i 71 abans del 2017.



Quant al recompte visual, es va fer a través de l'observació directa mitjançant prismàtics i al llarg d'un recorregut a peu per la ciutat, de manera intensiva –durant dos dies i en l'horari de màxima activitat dels coloms, que és de 10 del matí a 5 de la tarda–, i després d'anellar les aus per conèixer-ne les condicions de vida.



A banda de coloms domèstics ( Columba livia) també s'han recomptat tudons ( Columba palumbus), tórtores turques ( Streptopelia decaocto) i xixelles ( Columba oenas), altres aus de la mateixa família que poden generar molèsties similars i que no són sempre diferenciables pels ciutadans, malgrat que la quantitat observada és molt inferior, amb l'excepció d'algunes zones com La Guia-Santa Caterina-L'Oller.