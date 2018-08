El mètode del metre quadrat passa a la història

? Comptar l'assistència a un acte a partir de l'espai ocupat per metre quadrat, com es fa en les manifestacions, està a punt de passar a la història, augura Daniel Solé, de l'empresa BestFreeWifi. Amb les noves tecnologies la manera de comptar és més eficient. En algunes activitats, però, s'han de tenir en compte desviaments importants. Per exemple en una cavalcada de Reis. Hi ha molts infants que no tenen mòbil i «hi haurà un desviament important, però en un acte normal n'hi haurà molt poc», afirma.