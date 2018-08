«És un problema que fa anys que dura i no han solucionat mai»

Quins maldecaps li ocasionen els coloms?



Generen molta brutícia i falta d'higiene. Visc en un quart pis a la Balconada, i tinc les cantoneres de la façana plenes de merda. Ara a l'estiu no puc ni obrir les finestres perquè m'entren a casa un munt de mosquits i altres bitxos que neixen de les caques. A més, fa molta pudor. Des que van treure les gàbies la cosa ha empitjorat. He demanat que ho vinguin a netejar i em diuen que ho costegi jo, però no és responsabilitat meva.



S'ha queixat a l'Ajuntament?



Sí, uns quants cops. És un problema que fa anys que dura i no l'han solucionat mai. En els últims cinc anys he trucat molts cops per queixar-me, però no hi fan res. La zona de pati comunitari, que també fa fàstic, van trigar dos anys a venir-la a netejar. És plena de defecacions als bancs i a terra.



Com creu que es podria resoldre el problema?



Que capturin els coloms i els deixin en una zona on no molestin, com podria ser al polígon de Bufalvent o algun lloc sense habitatges.



I un cop allà?



Que els vinguin a cuidar els animalistes a qui tant els molesta que es capturin i que se sacrifiquin. Jo estic farta de tanta porqueria a casa meva.