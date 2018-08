Embussos diaris evitables a la Muralla

Dues imatges de cues provocades per autobusos que tenien dificultats per passar per la Muralla de Sant Francesc

L'autobús no passa. I, al seu dar-rere, el trànsit s'embussa. És el pa de cada dia a la Muralla de Sant Francesc de Manresa, en un punt precís situat entre la plaça Vall-daura i la carretera de Cardona. El carrer fa un petit gir, l'espai s'encongeix i es produeix el tap. Una petita intervenció podria resoldre-ho, però passen el anys i el problema persisteix. Els habituals de la zona ho veuen cada dia.

El punt exacte on es produeix l'embús, a més, és molt sovintejat pels polítics locals, perquè és a tocar de la seu del Consell Comarcal del Bages, davant del supermercat Dia i dels antics magatzems Urmu, que ara només tenen façana al carrer d'Urgell. Els autobusos hi passen constantment perquè uns metres més avall hi ha la parada de Valldaura, de manera que els vehicles més grans que circulen per Manresa hi passen amb abundant regularitat. Quan l'autocar arriba al punt crític on es produeix el gir, tot depèn de què està passant a l'altre carril. Si està buit, cap problema; si hi arriba un turisme, aquest pot alentir una mica la marxa i deixar-lo passar; però si hi coincideixen dos vehicles grans el tap és inevitable. No passen. Cal que vagin fent-se pas pam a pam i mentre ho aconsegueixen es forma el tap.

La solució seria senzilla: eliminar algunes places de zona blava per fer més espai o retallar uns pams la vorera, reformada fa pocs anys. Quan es va fer l'obra s'hauria pogut tenir present. No es va fer.