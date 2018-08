Els guanyadors del 'Nobel' d'arquitectura preparen la nova residència d'Ampans

L'estudi català d'arquitectes RCR, que va guanyar el 2017 el premi Pritzker, considerat el Nobel d'arquitectura, està treballant amb Ampans en la preparació del nou projecte de l'entitat, la residència que construirà al barri manresà de la Parada, segons ha pogut saber Regió7.

El despatx olotí d'arquitectes format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta va rebre el Pritzker en un acte a Tòquio presidit per l'emperador Akihito. Van ser els primers catalans que gua-nyaven el premi més destacat del món en el camp de l'aquitectura.

L'any 2005 els olotins RCR van ser guardonats amb el Premi Nacional d'Arquitectura i Espai Públic, concedit per la Generalitat, per l'edifici de l'escola bressol Els Colors de Manlleu.

També han rebut el premi FAD pels pavellons al restaurant Les Cols. El 2009 van ser finalistes al premi Mies Van der Rohe d'arquitectura per la biblioteca de Sant Antoni, Casal d'Avis i Espai Interior d'Illa a l'Eixample de Barcelona. L'any 2017, van rebre el Premi Pritzker, i així van esdevenir el primer estudi d'arquitectura català que el va aconseguir i el segon de tot l'Estat espanyol, després que l'obtingués Rafael Moneo l'any 1996.

Segons han confirmat fonts d'Ampans, l'avantprojecte de la Parada encara es troba en fase d'estudi.

La idea inicial és que sigui un equipament distribuït en 3 espais: llars residència, benestar i salut, i espai comunitari.

És previst que disposi de 60 places de llars-residència per a persones que requereixin suport, 50 places de servei diürn de teràpia ocupacional per a persones amb necessitats de suport, i 12 habitatges destinats a persones i famílies amb necessitats de suport puntual per a la seva autogestió i vida independent.

El disseny d'aquest nou equipament residencial s'ha fet, segons Ampans, seguint un mètode de coproducció i de cooperació, i pretén provocar un canvi de mirada envers la discapacitat i les persones en situació de vulnerabilitat, entenent la diversitat com un valor de convivència i de transformació social.

Aquests nous models dibuixen equipaments arquitectònicament oberts a l'entorn, sostenibles, que faciliten la convivència comunitària i sinergies amb el barri i la ciutat.

Ampans preveu començar les obres de la residència el mes de setembre amb l'objectiu que estigui llesta per a la posada en marxa l'octubre del 2020.