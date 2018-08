Sant Cristòfol, el viacrucis per als conductors

El carrer de Sant Cristòfol de Manresa s'ha convertit en un calvari per als conductors. Un veritable viacrucis per fer penitència i redimir-se dels pecats mentre es fa cua per poder-ne sortir. El canvi de rol del carrer, que s'ha convertit en la principal connexió de tot el sector est de la ciutat amb el centre, i les obres que des de fa tres mesos hi porta a terme Aigües de Manresa, l'han convertit en una trampa per deixar-hi atrapats vehicles per a desesperació dels conductors, veïns i botiguers.

Els treballs d'Aigües de Manresa van començar a mitjan mes de maig passat per millorar la xarxa soterrada d'aigua potable. Entre el carrer de Sant Joan d'en Coll i la carretera de Vic es va suprimir un dels tres carrils existents que desemboquen a la carretera. Un mes després, a mitjan juny, la ja complicada situació es va agreujar un punt més. Es van ocupar dos dels tres carrils de circulació del darrer tram del Sant Cristòfol, de forma que només n'hi havia un per sortir cap a la carretera de Vic. L'Ajuntament va invertir el sentit de circulació d'un tram del Sant Joan d'en Coll per intentar desembussar la via.



Més penúries

Semblava que les penúries s'havien acabat, però les obres de renovació de la xarxa d'aigua es van traslladar llavors a la carretera de Vic, que des de principi de juliol i fins fa poc només tenia un carril de circulació en cada sentit. Aquestes estretors van tornar a convertir la cruïlla en un punt negre, incapaç d'engolir tot el trànsit que li venia de la mateixa carretera de Vic i del Sant Cristòfol.

L'últim episodi s'ha viscut aquests darrers dies amb el tall, novament, de dos dels tres carrils de circulació a la sortida a la car-retera de Vic. Aquesta setmana la situació va desembocar en un caos circulatori en coincidir amb obres de pavimentació a la carretera del Pont de Vilomara. Es van generar embussos considerables a totes les sortides i accessos cap al sector est de la ciutat.

La bona notícia és que ahir al migdia la cruïlla va tornar a la normalitat, amb els tres carrils de circulació oberts, cosa que no passava des de feia 3 mesos.



No hi ha consol

Però això no va ser prou consol per a botiguers i veïns, que no dissimulen el seu malestar. Asseguren que el Sant Cristòfol s'ha convertit tot aquest temps en una ratera, i han acusat l'Ajuntament i Aigües de Manresa d'actuar d'una forma improvisada.

Responsables de l'obra van explicar ahir a Regió7 que els treballs eren necessaris. «Som conscients que molestem, però no s'hi pot fer més. Nosaltres tampoc no estem còmodes treballant en tan poc espai». Comentava que l'única manera d'evitar embussos quan es fan obres a la via pública és buscar rutes alternatives. En aquest cas, les rondes per anar a segons quins punts de la ciutat. «El trajecte pot ser més llarg, però s'eviten emprenyades».



El canvi de rol del carrer

El carrer de Sant Cristòfol ha guanyat protagonisme dins la xarxa viària de Manresa arran dels canvis de circulació que es van posar en marxa amb l'entrada en funcionament de la Bonavista. Ara és la principal via que connecta tot el sector est de Manresa (els barris de la Sagrada Família, la Font dels Capellans, la Balconada i la zona dels Trullols) amb la car-retera de Vic. Abans aquest paper el compartia amb la carretera del Pont. Abans d'això circulaven, el dia de més trànsit, més d'11.000 cotxes pel carrer en direcció a la carretera de Vic. Pel Pont de Vilomara de baixada ho feien més de 10.000, molts dels quals ara fan servir el Sant Cristòfol.