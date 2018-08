L'Ajuntament no hi intervé des del 2009 i admet que no vol que torni a ser un espai massificat

«Hem de vetllar per mantenir els valors ambientals però no tenim cap intenció que el bosc de les Marcetes torni a ser una àrea de pícnic». És la voluntat de l'Ajuntament de Manresa, expressada pel regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, a aquest diari.

El consistori no intervé en aquest espai des del 2009, malgrat ser un alzinar protegit i inclòs en el catàleg de patrimoni de Manresa. Llavors es van regar els últims exemplars d'alzina plantats i els tècnics van determinar que s'havia aconseguit la millora ambiental desitjada, així que no calia fer-hi res més. «Actuem quan la ciutadania fa un mal ús de l'espai i perseguim els privats si l'estat de les seves propietats suposa un risc per a la població, com en el cas d'incendis. Però cal recordar que ni nosaltres ni els propietaris volem que les Marcetes es tornin a massificar», assenyala Huguet.

Precisament enguany, però, dues de les visites a la Manresa Desconeguda es faran a la zona de les Marcetes: dimarts, a la central hidroelèctrica, i dijous, a Viladordis i al mas de les Marcetes.