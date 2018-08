Althaia participa en un estudi que permetrà augmentar l'esperança de vida dels afectats de càncer de pròstata

El servei d´Oncologia i Urologia de la Fundació Althaia ha participat en un estudi que demostra que l´administració d´un nou tractament hormonal en els pacients que pateixen càncer de pròstata retarda l´aparició de la metàstasi i redueix el risc de mort.

Fins ara, el fàrmac que s´utilitza en el tractament del càncer de pròstata avançat, l´enzalutamida, s´administrava als pacients una vegada tenien la metàstasi. Però gràcies a aquest estudi publicat a la prestigiosa revista científica nord-americana The New England Journal of Medicine, els pacients rebran el medicament abans de tenir la metàstasi i el fàrmac podrà actuar abans, fet que permetrà augmentar considerablement l´esperança de vida dels afectats, així com retardar l´aparició de la metàstasi.