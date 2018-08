Creu Roja Manresa atén a 50 infants i joves en risc social tot l'estiu

El centre obert Casal-Ot, amb conveni amb l´Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, atén infants que estan derivats pels serveis socials municipals d´entre 3 i 12 anys. I JNA (Joves Nucli Antic) també en conveni amb l´Ajuntament de Manresa, és el projecte d´adolescents en situació de risc del Nucli Antic de Manresa atén joves d´entre 12 i 16 anys.

Des del passat 25 de juny s´ha atès a Casal-Ot 26 infants amb un percentatge d´assistència molt elevat: un 98% al juny i un 97% al juliol. A JNA, el grup està format per 30 joves diaris, al llarg de les activitats d´estiu, s´ha atès prop de 50 adolescents, amb un percentatge del 95% d´assistència.

Les activitats que l´equip educatiu ha proposat aquest any tenen un caràcter variat, però seguint la línia pedagògica que marquen els projecte. S´estan realitzant activitats de lleure i oci per garantir als infants i adolescents que puguin gaudir d´experiències positives tal i com faria qualsevol família en períodes de vacances escolars. Però, el contingut de moltes d´aquestes activitats s´ha centrat en millorar habilitats bàsiques que molts dels infants i adolescents atesos no tenen adquirides.

Centrant-nos, doncs amb aquesta línia, la primera activitat a destacar són els cursets de natació iniciats l´última setmana de juny i que acabaran a finals d´agost perquè és bàsic per qualsevol infant ens hem centrat especialment amb garantir la flotació i un mínim de natació.

Ioga, com a part del treball de les emocions que estem realitzant al llarg de l´any. El Ioga ajuda a canalitzar-les i exterioritzar-les. També ajuda a comprendre com ens sentim per fora i per dins.

Descoberta del seu propi barri a través d´activitats d´art, pintant amb diferents tècniques en places properes al centre.

Taller de cuina saludable, per ser conscients que també es pot menjar bé i sa i divertir-se.

Taller de danses amb l´Esbart Manresà, per conèixer-les danses tradicionals i les activitats que es fan al barri.

Ciclisme, aprenentatge d´anar amb bicicleta i de garantir sentir-se segur sobre aquest mitjà de transport, perdre la por i conèixer coses bàsiques sobre la bici.

També s´han fet activitats lúdiques, com anar a la platja de Vilanova, taller de circ, escalada al pati vertical, Tibidabo i Salting.

Suport a l'escolaritat

Creu Roja destaca, també, l´activitat de suport a l´escolaritat, tant per garantir que els infants i adolescents tenen un espai adequat on realitzar els deures d´estiu i poden rebre el suport del voluntariat, amb ordinadors i poder tornar a l´escolar amb igualtat de condicions que els companys de classe; com per aconseguir adquirir els nivells bàsics per aprovar les recuperacions de setembre en el cas dels adolescents que ja van a l´institut. Des de Creu Roja es dóna molta importància a l´èxit escolar dels infants.

Altres tasques que ha realitzat l´equip educatiu és acompanyar infants que tenien beques per anar a colònies de la Generalitat per garantir que hi puguin accedir.



Oberts tot l'estiu

L'entitat recorda que els dos serveis estaran oberts tot l´estiu també una oferta educativa i lúdica amb activitats variades. El fet de no tancar és per donar resposta al mes d´agost i primer quinzena de setembre, quan els infants tenen menys activitats a realitzar.



Com ja es fa al llarg de tot l´any amb els berenars, a l´estiu es fan esmorzars variats i saludables i nutritius per tal de garantir un àpat se qualitat al dia i que els infants puguin començar el dia amb energia necessària.

En la línia també de l´alimentació infantil, un any més, des de Creu Roja en conveni amb l´Ajuntament de Manresa i per tal de garantir que les famílies més vulnerables que durant l´any reben beques menjador puguin cobrir la despesa dels dinars, s´han repartit targetes prepagament per l´alimentació infantil.

Aquest programa consisteix en repartir targetes precarregades per tal que les famílies puguin fer compres d´alimentació a comerços. La compra de cada targeta és analitzada per les nutricionistes i, si convé corregir alguna cosa, es fa retorn a la família. Per altra banda, es pot revisar també que no hagin fet compres de productes que no siguin alimentaris.

A través d´aquest programa s´estan atenen 493 infants.