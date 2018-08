L'oci dels manresans a primers de segle XX, poc i jerarquitzat

Per a la majoria de manresans i manresanes de primers del segle XX l'oci no formava part de la seva vida diària. Treballar deu, onze o més hores cada dia a la fàbrica o al taller no et permetia gaire temps de lleure.

Els dies de festa, com a molt, feien una passejada per les fonts del terme, a la Guia, a la torre de Santa Caterina, al Suanya, al bosc de l'Oller o a les Marcetes; banys al riu i a la riera a l'estiu, algun fontada; assistien a un aplec a la Salut o a Joncadella; anaven a la taverna, els homes; feien un volt del Passeig que feia poc que s'havia inaugurat; i anaven a veure arribar els trens des del parc de la Seu o a missa i a processons els creients.

Amb tot, en la nova societat industrial l'oci també estava jerarquitzat. L'associacionisme dels manresans en el seu temps lliure es manifestava en diferents entitats, com els casinos, ateneus, centres, casals, societats, cercles, clubs, centres parroquials, etc.

Els casinos eren els de més categoria i tenien la funció de facilitar l'esplai del socis. Per això no és estrany que al cap de pocs anys de l'obertura de l'anomenat Casino dels Senyors s'hi construís una pista de tennis.

Els ateneus tenien una funció més formativa. Hi eren freqüents les conferències i representacions teatrals i la majoria d'ells tenien biblioteca i una escola, com l'Ateneu Obrer Manresà o l'Associació de Dependents de Manresa i Comarca al Conservatori. Però al cafè del local social també s'hi feien balls que tenien un gran poder de convocatòria.

Els centres excursionistes feien una funció de difusió cultural, com el Centre Excursionista de la Comarca del Bages (1905), mentre que els clubs eren més aviat entitats esportives.

Així mateix, hi havia locals socials de caire polític com els Carlins, el Círculo Republicano i també el Casal de la Lliga Regionalista que concentraven als seus afiliats i simpatitzants en els moments de lleure.