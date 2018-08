2.000 cotxes menys i un descens important de camions i tractors

? Manresa ha passat de tenir registrats 33.568 turismes l'any 2008 a 31.500 en l'actualitat, 2.068 menys. Hi ha hagut un nombre important de famílies que ha passat de tenir dos cotxes a un. Malgrat que el sector de l'automòbil ha tingut una certa represa en relació amb els moments més durs de la crisi és evident que no es venen ni de lluny tants vehicles com en els temps del crèdit bancari fàcil de la falsa bonança econòmica.

? El nombre de camions que constaven al padró municipal fa 10 anys era de 5.056 i el 2017 en van ser 4.322, 734 menys, que suposa un descens del 14,5 %.

? En el cas dels tractors n'hi havia el 2008 951 i ara 209, amb una disminució del 22%.

? Els remolcs s'han mantingut estables a l'entorn dels 270 durant tots aquests anys, malgrat que hi ha hagut lleugers augments i descensos.

? Pel que fa als autobusos, la reducció és notabilíssima amb 70 vehicles registrats el 2008 i només 20 l'any passat, amb un descens del 70%.