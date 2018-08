70 infants i joves en risc d'exclusió, atesos tot l'estiu

El centre obert Casal-Ot i el programa Joves del Nucli Antic, gestionats per Creu Roja en conveni amb l'Ajuntament de Manresa, atenen 70 infants i adolescents de famílies en situació vulnerable de manera continuada tot l'estiu.

Segons ha informat Creu Roja Manresa, el Casal-Ot atén infants que estan derivats pels serveis socials municipals d'entre 3 i 12 anys, i Joves del Nucli Antic s'encarrega d'adolescents en situació de risc social d'entre 12 i 16 anys.

Des del 25 de juny han passat pel Casal-Ot 26 infants amb un percentatge d'assistència molt elevat: el 98% al juny i el 97% al juliol. A JNA, el grup està format per 30 joves diaris, al llarg de les activitats d'estiu, i s'ha atès prop de 50 adolescents amb un percentatge del 95% d'assistència.

Les activitats que l'equip educatiu ha proposat aquest any són de lleure per garantir als infants i adolescents que puguin gaudir d'experiències positives tal com faria qualsevol família en períodes de vacances escolars. Però el contingut de moltes d'aquestes activitats s'ha centrat a millorar habilitats bàsiques que molts dels infants i adolescents atesos no tenen adquirides encara.