Althaia pren part en un assaig clínic que allarga la vida a afectats de càncer de pròstata

Els serveis d'Oncologia i Urologia de la Fundació Althaia de Manresa han participat en un assaig clínic que ha demostrat que l'administració d'un nou tractament hormonal en pacients que tenen càncer de pròstata retarda l'aparició de la metàstasi i, per tant, redueix el risc de mort i allarga l'esperança de vida d'aquests pacients. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista nord-americana The New England Journal of Medicine.

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, de la fundació Althaia, ha pres part en l'estudi juntament amb centres sanitaris d'arreu del món.

Fins ara el principal fàrmac que s'utilitza en el tractament del càncer de pròstata avançat, anomenat enzalutamida, s'administrava als pacients afectats per aquesta malaltia una vegada ja presentaven metàstasi. L'assaig ha consistit a administrar-lo abans de tenir la metàstasi. El fàrmac s'ha demostrat que actua abans, fet que permetrà augmentar considerablement l'esperança de vida dels afectats i retardar l'aparició de la metàstasi.

L'estudi es va portar a terme amb 1.401 pacients i hi van participar centres sanitaris i de recerca dels Estats Units, França, Canadà, Brasil, Dinamarca i Itàlia, a més a més de l'Estat espanyol.

El servei d'Oncologia d'Althaia participa de manera activa en diversos estudis clínics d'àmbit nacional i internacional que també inclouen assajos de nous fàrmacs per fer font al càncer.

Els últims 10 anys ha augmentat el 10 % la incidència d'aquesta malaltia a Catalunya. Bàsicament per l'envelliment de la població i perquè se n'ha perfeccionat la diagnosi. El servei d'Oncologia d'Althaia va atendre el 2016 gairebé mil persones. El maig passat va estrenar el nou hospital de dia d'Oncologia i Hematologia.