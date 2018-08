Ampans dibuixa un pla d'expansió a Manresa i al Bages i crearà cent noves places de residència

Ampans necessita cobrir un centenar de places residencials urgentment. Discapacitats severs amb trastorns de conducta, menors que en els propers anys deixaran de ser-ho i hauran de ser traslladats a residències d'adults i persones amb discapacitat envellides són alguns dels perfils que ara mateix no es poden atendre en espais idonis i que cal reubicar amb urgència.

És per això que l'entitat ha dibuixat un important pla d'expansió que es desenvoluparà al Bages en els propers cinc anys. De fet, en els darrers mesos ja s'ha pogut constatar l'ampliació amb l'obertura de nous espais. La inversió prevista és de gairebé 11 milions d'euros, el gruix dels quals, 6 milions, anirà destinat a la creació de places residencials.

Fonts d'Ampans asseguren que durant els darrers deu anys no s'ha fet cap inversió important a causa de la crisi econòmica i «les persones amb discapacitat i les seves famílies han quedat a la cua per les retallades i els ajustos de les diverses administracions», fet que ha comportat «un important retrocés» en la inserció laboral i social d'aquestes persones i els seus drets. «Ara toca posar-se al dia en l'atenció a les persones després d'una dècada perduda», sentencien les mateixes fonts.

Quatre noves residències



L'àmbit residencial és on cal posar l'accent. Ampans vol completar quatre equipaments nous en els propers anys, de 25 places cadascun i que s'han de concertar amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dels quatre, només un està encarrilat. Es tracta de la construcció d'un equipament social, educatiu i ocupacional al sector de la nova Parada de Manresa, que podria estar dissenyat pel premiat despatx d'arquitectes RCR, tal com ja va avançar aquest diari.

És previst que aquest equipament disposi de 24 places per a persones grans amb discapacitat intel·lectual, les quals ara estan en altres residències no prou adaptades a les seves necessitats o fins i tot a casa; apartaments per a gent amb autonomia però que requereix algun suport; i alguns apartaments per a famílies de persones amb discapacitat ja envellides amb l'objectiu d'evitar la ruptura de la unitat familiar, com ja va avançar Regió7 el març passat.

S'està estudiant la viabilitat d'aquesta darrera opció, ja que com reconeixen fonts de l'entitat cal veure si la demanda justifica un projecte col·lectiu en lloc d'un individual, malgrat que «és un perfil de resident que va a l'alça». És previst que l'equipament també inclogui una cafeteria, que serà oberta al públic i que disposarà d'alguns espais de formació per a discapacitats i persones en situació d'exclusió social. La voluntat és construir les instal·lacions al llarg del 2019 i estrenar-les el 2020.

Pendents de dues cessions



Ampans preveu tres equipaments més que encara no tenen confirmada la ubicació. D'una banda, una residència per a infants i adolescents amb discapacitat i trastorns de conducta, que s'estudia habilitar a la finca de Santa Maria de Comabella; i, de l'altra, dos espais nous per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual severa i trastorns de conducta.

Segons ha pogut saber aquest diari, aquest és un projecte prioritari, tot i que encara no se sap on es durà a terme. «No és un col·lectiu que puguem col·locar enmig d'una zona residencial», puntualitzen responsables d'Ampans. Cal trobar un espai urbà, que disposi de transport públic, al qual es pugui arribar amb facilitat i que no tingui veïns enganxats. Entre les opcions hi ha Sant Fruitós de Bages i Santpedor. Ampans està pendent de la cessió d'un terreny per part d'un dels dos ajuntaments veïns i de la requalificació d'un altre solar per part de l'altre consistori.

L'altre gran projecte es desenvoluparà a l'antiga fàbrica Vinyes, que Ampans ha comprat recentment per mig milió d'euros, tal com ja va avançar Regió7 el 14 de març. És previst que l'edifici, abandonat des de fa 30 anys, aglutini tots els serveis de formació i inserció laboral que ara s'ofereixen disgregats en diversos espais. Aquest equipament, però, encara no té data ni pressupost. L'entitat està buscant aliances amb operadors del sector per «compartir despeses i coneixement», però per ara no desvela quins.

Apropar els centres ocupacionals



El pla d'expansió de la fundació també inclou la voluntat d'acostar els centres ocupacionals als municipis per facilitar els vincles dels usuaris d'Ampans amb la seva localitat. Aquesta iniciativa ja es va iniciar l'any passat i preveu desplegar fins al 2021 vuit equipaments nous al Bages, dels quals actualment ja n'hi ha dos en marxa, un a Sant Joan de Vilatorrada i un altre a Sallent. A Manresa és previst obrir-ne tres, dos dels quals ja tenen ubicació: es tracta dels locals comprats fa uns mesos per Ampans al carrer Torras i Bages i al Bernat de Cabrera. Aquest darrer s'obrirà el setembre i estarà enfocat a activitats creatives, com ara dansa, pintura o teatre. El del Torras i Bages encara no té data. I el tercer es vol obrir en un barri no tan cèntric, com ara La Balconada.

Fora de la capital bagenca, l'entitat està pendent de tres locals que també han de complir aquesta funció: a Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Sant Fruitós. Ampans preveu per a la creació d'aquests vuit centres una inversió d'un milió i mig d'euros. Ara s'ofereixen activitats a 370 persones amb discapacitat en aquests espais, mentre que un cop finalitzat el desplegament pel territori s'espera atendre'n 430.

Aquests vuit nous locals se sumaran als que s'han habilitat a la comarca en la darrera dècada: Santa Maria de Comabella, Manresa, Súria i Sant Salvador de Guardiola. El 2009 Ampans va decidir fer petits centres més a prop del lloc de residència dels usuaris per tal que puguin fer activitats al seu poble sense haver-se de desplaçar fins a Comabella, fins llavors l'únic centre ocupacional. «Vam aturar la descentralització durant la crisi i ara l'hem reprès», sostenen fonts de la fundació.

Un supermercat pioner



L'últim gran eix del pla d'inversions d'Ampans gira entorn del Centre Especial de Treball, que en aquests moments dona feina estable a més de 200 persones. Els dos projectes que inclou ja estan en funcionament. D'una banda, la iniciativa, pionera, d'obrir un establiment gestionat íntegrament per persones amb discapacitat, un fet que es va fer realitat el novembre de l'any passat quan Ampans va obrir un supermercat Caprabo al carrer Barcelona. Dona feina a 10 persones i ha requerit una inversió de 250.000 euros per al lloguer del local.

La proposta ha generat l'interès d'altres entitats socials de Catalunya per replicar el model. També l'associació bagenca s'està plantejant obrir un nou supermercat de la mateixa cadena i ja ha anat a veure alguns locals, principalment a Manresa però també en pobles veïns. Ampans s'ha estrenat així en el sector de la distribució.

L'altre projecte respon a una necessitat peremptòria de la fundació: traslladar els Serveis Industrials que fins ara s'encabien a Comabella a una nau més ben comunicada. Ampans ha comprat una nau al polígon dels Dolors de Manresa, de 6.000 m2, on ja es va estrenar part de l'activitat el 2 de juliol. Segons ha pogut confirmar aquest diari, a Comabella ja no hi havia espai i no es podien ampliar les instal·lacions perquè es tracta d'una finca rústica. Per tant, tampoc es podia donar feina a més persones i l'accés era altament complicat per als camions que transportaven material.

Actualment hi treballen unes cent persones. En els propers tres anys la voluntat d'Ampans és ampliar la facturació i contractar fins a 70 persones més. La compra i l'adequació de les instal·lacions, que finalitzarà a la tardor, tindrà un cost total de 2,5 milions d'euros.