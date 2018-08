Comencen a obrir un nou carrer a la Sagrada Família, on hi ha d'anar el Mercadona

Aquest dimarts han començat les obres per obrir un nou carrer entre la carretera del Pont de Vilomara i el Sant Cristòfol, a l´alçada del Sant Maurici. És el que s´anomena pla parcial de la Sagrada Família, on hi ha d´anar un nou supermercat del Mercadona.

L´anunci l´ha fet el regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy. Es tracta d´un projecte d´iniciativa privada que té un pressupost d´un milió d´euros. «Per tant no és una obra menor», ha afirmat Aloy. 300.000 euros els aporta l´Ajuntament perquè és propietari d´una part dels terrenys. La resta els posa Mercadona, que és el propietari majoritari. El termini d´execució és de 10 mesos.

Les obres havien generat neguit i l´oposició de veïns i comerciants de la zona, i també dels qui tenen un hort on ara hi anirà el nou carrer. S´havien organitzat activitats en contra del projecte i també s´havien recollit firmes. L´Ajuntament ha arribat a un acord amb els hortals perquè els qui en resultin afectats es traslladin en un espai de la mateixa zona actualment en desús i que és de propietat municipals, segons Aloy.

Aloy ha assegurat que les negociacions que s´han dut a terme «és un exemple clar de participació ciutadana en un cas de transformació de la ciutat». Fins i tot s´havia articulat una plataforma de veïns i petit comerç de la Sagrada Família formada per veïns, hortalans, comerciants i també la comunitat de l´escola Itaca, que és just a tocar del nou carrer. També hi ha hagut negociacions amb l´Associació de Veïns del barri.

El nou carrer unirà la carretera del Pont de Vilomara amb el Sant Cristòfol. Tindrà una longitud de 180 metres i una calçada de 6 que permetrà tenir un carril de circulació i una franja d´aparcament.

La primera fase inclou una vorera a la banda nord del carrer de 5 metres d´amplada. A la banda sud, que de moment no s´executarà, s´hi deixarà una franja per permetre el pas amb seguretat dels veïns. El projecte també contempla un recorregut per a vianants des del final del carrer Gaudí fins al nou carrer. Hi haurà rampes per salvar el desnivell i zona arbrada.

Durant les obres es traslladarà la font feta amb peces de trencadís que hi ha al final del carrer gaudí. És una petició de l´Associació de Veïns de la Sagrada Família.

Durant aquest agost els treballs consistiran bàsicament en la implantació i preparatius de l´obra, tancaments, desbrossada, ja que pràcticament tot són horts, i l´enderroc de les edificacions afectades. L´accés i sortida de maquinària es realitzarà pel carrer Sant Cristòfol. No hi haurà, però, afectacions en el trànsit segons l´Ajuntament de Manresa.

Mercadona podria dur a terme les seves obres per construir el nou supermercat paral·lelament als treballs del carrer. No es podria obrir, però, fins que el nou carrer estigui acabat.