L'Escola Agrària de Manresa es forma a Lapònia

Glòria Colom, professora de l´Escola Agrària de Manresa ha format part del grup de 25 docents catalans que han realitzat una formació per a formadors sobre el mètode Clil a Rovaniemi (Lapònia). Han impartit el curs: Peeter Mehisto, de la University College London Institution of Education, i Tuula Asikainen, coordinadora d´educació de la Universitat de Lapland i especialista amb el mètode Clil.

El mètode Clil fomenta l´aprenentatge de continguts en llengua estrangera i és una pràctica habitual a Finlàndia, país que ha liderat durant molt temps el rànquing PISA d´assoliment de continguts per part de l´alumnat. També fomenta l´aprenentatge participatiu i cooperatiu, i mira de potenciar els aspectes claus que milloren els resultats dels alumnes.



Ment i cos

Les seves propostes es basen en atendre tant a la ment, com a les emocions i al cos dels alumnes; retroalimentar el procés d´aprenentatge autònom de l´alumne; obtenir resultats d´aprenentatge de la llengua ensenyant qualsevol temàtica; l´ús del scaffolding, és a dir, mecanismes que encoratgen als estudiants a incrementar el pensament crític, la implicació i l´autonomia; l´avaluació formativa i l´assessorament enlloc de l´avaluació finalista.

Aquesta experiència ha servit a les professores per conèixer de primera mà un altre sistema educatiu. En destaquen, per exemple, que actualment l´educació finesa està començant a oferir un itinerari formatiu per a cada estudiant o que l´oferta formativa es basa en la demanda del mercat i no en l´oferta que busquen els joves.

Altres diferències són la gratuïtat dels ensenyaments, fins i tot a la universitat (només es paguen els llibres), o que els centres formatius disposen d´un pressupost fix (50%) i un de variable que depèn dels resultats (35% en funció de la quantitat de graduats i 15% segons els alumnes que troben feina).

Tot i així han pogut extreure´n coneixements aplicables a la formació impartida a les Escoles Agràries, especialment pel que fa l´ensenyament en llengua estrangera i l´estimulació de l´autoaprenentatge per part de l´alumnat.