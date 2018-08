La moto és l'únic mitjà sempre a l'alça de transport particular

De totes les tipologies de vehicles que inclou el padró municipal només una en té registrats en l'actualitat més que el 2008, quan va esclatar la crisi econòmica: les motocicletes.

Fa 10 anys n'hi havia de comptabilitzades a Manresa 4.114 i al darrer padró de vehicles, el del 2017, 4.935. L'augment ha estat de 821 motocicletes, el que equival a un percentatge gens menyspreable del 20 % més. Així que per una banda hi ha el 20% més de motos i, per l'altra, han baixat tota la resta si es compara amb els que hi havia el 2008.

Hi ha menys ciclomotors, turismes, camions, tractors i, fins i tot, autobusos. Els remolcs es mantenen més o menys igual.

Les motocicletes van a l'alça, però baixen els ciclomotors i de forma notable. Si fa 10 anys hi havia registrats 3.187 ciclomotors, l'any passat n'hi havia 2.294, 893 menys. Això suposa una substancial davallada del 28%.

Pel que fa a la reducció de turismes sembla que un nombre creixent de conductors considerin que amb la motocicleta tenen suficient per cobrir les seves necessitats de mobilitat.

Si l'any 2008, els turismes representaven el 89% i les motos l'11% de la suma d'ambdues modalitats de vehicles, si repetim la mateixa operació el 2017 el resultat és que els turismes baixen fins al 86% i les motos p