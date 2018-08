El nombre de vehicles creix a Manresa per segon any i torna a superar els 44.000

A Manresa hi ha 44.093 vehicles de motor, segons el darrer padró municipal de ciclomotors, turismes, camions, tractors, remolcs, autobusos i motocicletes. Aquesta xifra suposa que hi ha un vehicle registrat per cada 1,7 habitants i quan es posa en context mostra com el parc mòbil de la ciutat comença a recuperar-se després d'haver tocat fons l'any 2015.

En els dos extrems hi ha la xifra màxima de 47.553 vehicles empadronats registrada l'any 2009 i la mínima els 43.369 del 2015. Entre una i l'altra hi ha 4.184 vehicles de diferència, una quantitat estimable que suposa un descens del 8,8%.

I què ha passat des del 2015 fins ara? Segons els padrons de vehicles dels anys 2016 i 2017, la tendència és a l'alça. Fa 2 anys va pujar gairebé de tres-cents, fins a 43.606 vehicles, i l'any passat la xifra va ser de 44.093. Això suposa un increment de 724 vehicles en 2 anys, però encara quedarien per recuperar prop de 3.500 vehicles més per situar-se al mateix nivell del 2009.

Un altre aspecte a tenir en compte és la recaptació econòmica que ha tingut una davallada ben significativa de quatre-cents mil euros entre els més de 4,6 milions d'euros que l'Ajuntament de Manresa va recaptar l'any 2009 i els 4,2 del 2014, per exemple.

L´Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), que grava la circulació, es manté al grau màxim des de fa anys. Si l´any 2009 es van recaptar a Manresa 4,6 milions d'euros per aquest tribut, el 2008 van arribar a les arques municipals una quantitat molt similar. La recaptació no havia parat de créixer, com a mínim, des del 1995.

Una altra dada per tenir en consideració és que el 2009 existia una previsió de cobrament de 5.180.000 euros, seguint la tendència a l´alça en la recaptació de l´impost que no es va complir sinó que va anar de baixa perquè el parc mòbil va disminuir.