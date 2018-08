La Politècnica de Manresa acollirà la Viquitrobada 2018 el pròxim novembre

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa acollirà el pròxim novembre la Viquitrobada, una jornada en la qual es reuneixen els membres de la comunitat d'editors de la Viquipèdia en català. L'organització és d'Amical Wikimedia. També vol ser una trobada de persones interessades en el coneixement lliure.

Cada any se celebra a un lloc diferent. L'edició d'aquest 2018 serà el diumenge 24 de novembre i durarà durant tot el dia perquè la comunitat viquipedista catalanoparlant abordi els reptes i projectes que impulsa. El programa encara s'ha d'acabar de definir.

La Viquitrobada és oberta a tots els públics. A banda de xerrades i conferències dirigides a gestors culturals o editors de la Viquipèdia i debats com per exemple els dedicats a la perspectiva de gènere, també es preveuen activitats per a gent que no estigui familiaritzada amb els projectes Wikimedia, entre altres propostes.

«Us imagineu disposar de la suma de tot el coneixement humà en totes les llengües del món?». Aquest és l'ambiciós objectiu amb que va néixer la Viquipèdia, l'enciclopèdia creada per Jimmy Wales el 15 de gener del 2001.

Una de les primeres edicions que es va convertir en una enciclopèdia de referència va ser, precisament, l'edició en català. Va ser creada per un informàtic andorrà el 16 de març del 2001, dos mesos després de l'aparició de l'original en anglès. De fet, la Viquipèdia en català va ser la segona edició a crear-se, juntament amb l'alemanya. Actualment aplega gairebé 600.000 articles.

L'última Viquitrobada es va celebrar l'any passat a Barcelona. També se n'han dut a terme a Girona, València, Perpinyà, Sabadell, Figueres o Lleida.

L'activitat a la Universitat Politècnica de Manresa coincidirà amb els actes del 75è aniversari de l'Escola de Mines, que se celebra al llarg de tot aquest curs. Un dels moments culminants d'aquesta celebració es durà a terme el pròxim mes de març, quan la Universitat Politècnica de Catalunya investirà doctor honoris causa l'investigador canadenc Evert Hoek, especialista en enginyeria geotècnica i investigador internacional en mecànica de roques. Està relacionat amb l'àmbit de la mineria, que és l'origen de l'actual Politècnica de Manresa. Durant el curs la Politècnica de Manresa també rebrà la Medalla de la Ciutat en reconeixement a la seva trajectòria segons un acord del ple de l'Ajuntament de Manresa.