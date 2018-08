La recuperació de varietats de vinya autòctones del Bages a la torre Lluvià, un «projecte romàntic»

Alguns treballadors d'Ampans estan molt lligats a la jardineria. A part del Garden, tenen des de l'abril un nou projecte, inèdit, que s'està duent a terme a la torre Lluvià. Es tracta de la recuperació de varietats antigues de vinya del Bages, impulsada per Ampans, la DO Pla de Bages i l'Ajuntament de Manresa.

El consistori va cedir tres de les set hectàrees a la fundació, que a canvi es fa càrrec de la inversió i del manteniment de la plantació. El projecte dona feina actualment a dues persones i permetrà que en el futur l'entitat comercialitzi els ceps bagencs i potser també els utilitza per a la producció de vi propi, que avui dia ja s'elabora a la finca d'Urpina.

Però caldrà esperar temps fins que això passi, ja que no es podrà gaudir dels primers vins fins d'aquí a set o vuit anys, segons els experts. Fonts d'Ampans qualifiquen el projecte de «romàntic», perquè «econòmicament no hi guanyem res, però hi col·laborem per recuperar part de la nostra història i perquè ens fa il·lusió ser-hi», asseguren. A banda de vinyes, també s'han plantat ametllers i oliveres.

Ampans té 219 treballadors amb certificat de discapacitat, una xifra que ha anat augmentant progressivament en els darrers anys també gràcies a l'increment dels serveis i establiments creats especialment per l'associació.