Sor Lucía Caram demana «un homenatge que porti el compromís d'evitar les morts al Mediterrani»

La popular monja manresana Sor Lucía Caram ha llançat una crida a través de les xarxes socials, on es pregunta «Per quan un homenatge que porti el compromís d'evitar les contínues morts al Mediterrani?», després de valorar el «merescut homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes» programat pel 17 d'agost.



A més, Sor Lucía ha afegit que «això és terrorisme d'Estats, però allà hi van els valents d'Open Arms i no els que busquen fotos». La monja ha adjuntat una imatge de dos cadàvers al mar.





17 de Agosto merecido homenaje a las víctimas de los atentados terroristas.

¿Para cuándo un homenaje que lleve al compromiso de evitar las continuas muertes en el mediterráneo? Eso es terrorismo de Estados, pero allá van los valientes de @openarms_fund y no los que buscan fotos pic.twitter.com/p8ReXJCzEG „ Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 7 d'agost de 2018