Campanya de prevenció del consum d'alcohol i de la violència masclista per la Festa Major de Manresa

Des de l'Ajuntament de Manresa, es durà a terme per la Festa Major de Manresa una campanya de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues i de la violència masclista.



L'objectiu és promoure la venta i/o dispensació responsable d'alcohol i la prevenció de la violència masclista en els comerços, bars i locals d'oci del centre i en les barres de la Festa Major i fomentar que els menors d'edat no consumeixin alcohol i que els joves no en facin un consum de risc.





Campanya de prevenció del consum d'alcohol i altres drogues i de la violència masclista per la Festa Major de #Manresa https://t.co/CmvDFRXfqA pic.twitter.com/AXaoC7y1KP — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 8 d´agost de 2018

Accions adreçades als comerciants, bars, restaurants i locals d'oci

Accions adreçades al personal dispensador de begudes de les barres exteriors de la Festa Major



Àngels de Nit

Cartells de la campanya de prevenció distribuïts per la ciutat



Carpa de punt lila

Per aquest motiu es portaran a terme (seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) accions adreçades als comerciants, bars, restaurants i locals d'oci com un enviament massiu de cartes recordatori i de conscienciació signades pels regidors de Salut i Comerç amb rètols de no vendre alcohol a menors.També s'han elaborat cartells amb el lema "Jo no venc alcohol als menors ni permeto les actitud sexistes", i es repartiran fulletons (als bars i restaurants) de "Bones pràctiques" pel que fa a la dispensació responsable d'alcohol i prevenció violències sexistes.Al mateix temps està previst que la Policia Local visiti els comerços per reforçar i conscienciar sobre la prohibició de la venda d'alcohol a menors als comerços del centre, al llarg dels dies previs a la Festa Major.Quant a les accions adreçades al personal dispensador de begudes de les barres exteriors de la Festa Major, el dimarts 21 d'agost s'impartirà una formació que consta d'un curs sobre "Dispensació responsable d'alcohol", i d'un col·loqui "La Festa de Tots", que comptarà amb la participació dels propietaris dels locals i coordinadors de les barres de Festa Major, la policia local i personal d'assistència sanitària.Els assistents al curs rebran el fulletó "Decàleg de bones pràctiques pel personal de les barres de Festa Major". També s'han creat una sèrie de rètols amb els missatges següents: "No es ven alcohol a persones que mostrin signes clars d'embriaguesa"; "Els menors de 25 anys que vulguin demanar alcohol han de dur el document d'identitat preparat alhora de demanar"; "No s'acceptaran conductes ni comportaments sexistes, racistes, homòfobs? de cap mena".Igualment, es passarà un qüestionari d'avaluació els dies previs a la Festa Major.Accions per promoure que els menors d'edat no consumeixin alcohol ni altres drogues i el consum responsable entre els jovesPel que fa a les accions dirigides als joves i als menors d'edat s'han dissenyat dues línies d'actuacions, una adreçada a les famílies i l'altra adreçada als joves que van de festa per la nit.Pel que fa a la primera, s'ha portat a terme un enviament de carta a les AMPA's dels IES. Al mes de juny des d'Ensenyament i a petició del Consell de drogodependències i altres addiccions es va fer la tramesa electrònica d'una carta signada per la regidora a tots els centres de Secundària del municipi i a les seves AMPAs amb l'objectiu que la fessin arribar a totes les famílies del seu centre. La carta pretén ajudar a conscienciar a les famílies sobre el risc del consum d'alcohol dels joves en el marc de les festes majors.En relació amb la línia d'actuació adreçada als joves que volten de festa per la nit, es duran a terme programes de prevenció del consum d'alcohol i altres substàncies com: SOM.NIT de Creu Roja Joventut, a través de Nits Q de l'ASPCAT i d'Energy Control.Les carpes expositores seran presents en horari nocturn els dies de Festa Major en diferents localitzacions del centre a prop dels concerts per a joves. Estaran ateses per professionals i voluntaris formats en prevenció i reducció de riscos en l'oci nocturn que oferiran informació i assessorament sobre salut, drogues, sexualitat. També oferiran preservatius, ampolles d'aigua i informació del transport públic. Aquesta intervenció s'avaluarà amb un informe final de resultats.D'altra banda, els divendres 24 i el diumenge 26 d'agost intervindran els Àngels de Nit, que són joves voluntaris que han rebut formació prèvia i volten pels carrers les nits de festa per donar suport i informació "de tu a tu" als joves que ho desitgin sobre consum de drogues, sexualitat, etc. Reparteixen aigua, barretes energètiques, informació del bus nocturn i un targeter amb un preservatiu i la tarja de la Oficina Jove i el servei 2.0 d'assessorament en drogues i addiccions de pantalles. També realitzen acompanyaments als serveis d'assistència si hi ha alguna persona jove que ho necessita.Dins la campanya de conscienciació a la ciutadania, s'editaran cartells amb missatges de prevenció del consum d'alcohol que es distribuiran per les principals places i carrers del centre: "No et beguis la festa, gaudeix-la!", "Sense alcohol, tu mesures, tu controles", "Conduir + alcohol o altres drogues, el pitjor viatge".Enguany tornarà a haver la carpa de punt lila d'atenció a la dona a la Plana de l'Om (divendres i dissabte) i al carrer Sant Miquel (diumenge i dilluns). Al mateix temps es faran adhesius pel ball del correfoc, per identificar a les persones que no volen que els hi estripin la samarreta.