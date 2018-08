Comencen les obres per fer el nou carrer del Mercadona al barri Sagrada Família

Una part dels horts urbans que hi ha al barri de la Sagrada Família, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol, estan a punt de passar a la història. Ahir van començar els treballs per prolongar el carrer Sant Maurici, on anirà un Mercadona de 1.700 metres quadrats. L'Ajuntament i la Plataforma Veïnal i del Petit Comerç de la Sagrada Família (SAFA), que s'havia oposat al projecte, han arribat a un acord per traslladar els hortolans afectats, mitja dotzena, a un solar municipal del costat en desús. D'aquesta forma hi ha via lliure definitiva a la instal·lació de la superfície comercial a la zona.

Ahir van començar els treballs previs per obrir el nou carrer, continuació del Sant Maurici, al costat de l'escola Ítaca, va anunciar el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy. Durant aquest agost es farà el tancament de l'àrea dels treballs, s'esbrossarà tot el terreny, ja que la major part són horts, i s'enderrocaran edificacions afectades. L'accés i sortida de maquinària es farà pel carrer Sant Cristòfol. No hi haurà, però, afectacions en el trànsit, segons Aloy. El projecte forma part del que s'anomena pla parcial de la Sagrada Família.

Es tracta d'una iniciativa privada que té un pressupost d'un milió d'euros. «Per tant, no és una obra menor», va afirmar Aloy. 300.000 euros els aporta l'Ajuntament perquè és propietari d'una part dels terrenys. La resta els posa Mercadona, que és el propietari de la major part de les finques. El termini d'execució de les obres és de 10 mesos.

El projecte havia generat neguit i l'oposició d'alguns veïns i comerciants de la zona, que a principi d'any van crear la Plataforma de Veïns i Petit Comerç SAFA, formada per veïns, botiguers, hortolans i també la comunitat educativa de l'Ítaca. Els últims mesos han organitzat activitats i recollides de firmes per evitar que es tirés endavant el pla parcial.

L'Ajuntament ha arribat a un acord amb la plataforma i els hortolans perquè els qui en resultin afectats es traslladin a un solar municipal a la mateixa zona. Aloy va assegurar que les negociacions que s'han dut a terme «són un clar exemple de participació ciutadana en un cas de transformació de la ciutat». També hi ha hagut negociacions amb l'associació de veïns del barri.

El nou carrer unirà la carretera del Pont de Vilomara amb el Sant Cristòfol. Tindrà una longitud de 180 metres i una calçada de 6 que permetrà tenir un carril de circulació i una franja d'aparcament. La primera fase inclou una vorera a la banda nord del carrer de 5 metres d'amplada. A la banda sud, que de moment no s'executarà, s'hi deixarà una franja per permetre el pas amb seguretat dels veïns. El projecte també preveu un re-corregut per a vianants des del final del Gaudí fins al nou carrer. Hi haurà rampes per salvar el desnivell i zona arbrada.

Durant les obres es traslladarà la font feta amb peces de trencadís que hi ha al final del carrer Gaudí. És una petició expressa de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.