La plataforma de veïns i petit comerç seguirà el projecte perquè res no es torci

La Plataforma de Veïns i Petit Comerç de la Sagrada Família SAFA, que s'havia oposat a la construcció del Mercadona i a la desaparició dels horts, ha manifestat que continuaran defensant la preservació del que quedarà d'horta urbana i de regadiu al sector de la Sagrada Família.

Una de les seves responsables, Laia Bacardit, ha explicat a Regió7 que «evidentment no ens agrada tenir un Mercadona al bar-ri», però que un cop s'ha constatat que és impossible aturar el projecte «vetllarem per si sorgeix qualsevol cosa i que no hi hagi res que no s'adeqüi al que ens estan dient». En aquest cas, l'Ajuntament de Manresa.

S'ha mostrat satisfeta per les negociacions amb l'Ajuntament que permetran reubicar mitja dotzena d'hortolans, i ha manifestat que volen impulsar un projecte d'horta urbana potent al barri, «amb cara i ulls».

La plataforma havia recollit 1.008 signatures a favors dels horts de la Sagrada Família i contra la construcció de la nova superfície comercial.

Per la seva part la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, tem pel trànsit que pugui generar la prolongació del Sant Maurici i el nou Mercadona, en una zona que considera ja prou castigada. «No ens han dit on posaran els cotxes que vagin al Mercadona», ha comentat. «M'agradaria saber per on passaran». Per això reclama més informació a l'Ajuntament.

El projecte també ha passat per mans de la Junta de la Sèquia per tal que durant les obres es garanteixi el pas de l'aigua als horts, així com a una indústria del carrer Viladordis que encara capta aigua de la Sèquia.