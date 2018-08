Althaia va registrar un repunt de les queixes i reclamacions l'any 2017

Les queixes i reclamacions a la Fundació Althaia van repuntar lleugerament el 2017 respecte a l'any anterior. Però es van repartir de forma desigual. Les reclamacions, més formals i per escrit, van pujar molt discretament, n'hi va haver 5 més. Però les queixes, que s'expressen verbalment, es van disparar, amb 141 més respecte al 2016. L'activitat del servei d'atenció a l'usuari d'Althaia de Manresa va atendre el 2017 un total d'11.163 sol·licituds d'informació, agraïments i suggeriments, reclamacions i queixes. Són dades de la memòria d'Althaia. En conjunt hi ha hagut un petit descens de l'activitat, que no havia parat d'augmentar els últims 13 anys.

Anant més al detall, l'any passat hi va haver 838 reclamacions, cinc més que el 2016; i 677 queixes, davant les 536 del 2016. Són 141 més. Sumades les unes i les altres fan un total de 1.515 davant les 1.369 de les de l'any anterior. Són poc més de 4 cada dia.

Althaia considera reclamacions les que rep per escrit amb relació a un acte o procés assistencial, o com a conseqüència de l'atenció sanitària rebuda que no ha acabat de satisfer l'usuari. És més formal i la direcció també respon per escrit. La queixa, en canvi, s'expressa verbalment i sol fer referència a una incidència quotidiana que ha succeït en un moment puntual i es pot solucionar de forma més o menys immediata, segons Althaia.

El 2016 les queixes van experimentar un descens acusat amb relació a l'any anterior, el 2015. Althaia ho va interpretar aleshores assegurant que s'havien fet esforços per reduir llistes d'espera. La fundació també va recordar que els darrers anys s'han destinat més recursos perquè els usuaris expressin les seves opinions. A tot això caldria sumar-hi l'increment de l'activitat sanitària i assistencial.

En l'última memòria anual la Fundació Althaia no detalla el motiu de les queixes i reclamacions. Sí que ho feia en els informes anteriors. Així, per exemple, el 2016 el motiu principal feia referència a aspectes organitzatius, seguit de temes assistencials, pel tracte rebut, per problemes d'informació, de documentació o reclamacions i queixes pel servei d'habitacions/hoteleria.

Juntament amb l'increment de queixes i reclamacions també hi ha hagut un augment dels agraïments formals per l'atenció rebuda, un gest que havia anat a la baixa els últims anys. Amb relació al 2016, n'hi va haver 19 més fins arribar als 114. La tendència és que els usuaris expressin l'agraïment directament als professionals, i en aquest cas no es registra.

En conjunt l'activitat de l'àrea d'atenció a l'usuari va baixar lleugerament l'any passat després de 13 anys seguits d'increments constants si s'exceptua el 2015. El 2017 hi va haver 359 sol·licituds d'informació menys, i això és el que ha fet baixar l'activitat total.