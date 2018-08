L'Ajuntament atén 3.739 persones amb problemes d'habitatge durant mig any

En els primers sis mesos del 2018, un total de 3.739 persones han estat ateses per serveis socials de Manresa pel que fa a problemàtiques relacionades amb l'habitatge, de les quals un 31%, és a dir 1.165, són infants i adolescents. Tot i així, la xifra total de casos que es produeixen a la ciutat podria ser superior.



En total, doncs, de l'1 de gener al 30 de juny del 2018 s'han atès a serveis socials 1.266 unitats familiars diferents en matèria d'habitatge, que equivalen a un 30% dels expedients tractats enguany, que, en els primers sis mesos, han estat 4.049 casos.

Augmenten les xifres



Les persones que van a serveis socials a la recerca d'una solució relacionada amb el seu habitatge a causa de desnonaments previstos, impagaments d'hipoteca o fi de contracte de lloguer, entre d'altres, s'han doblat percentualment en els últims anys.



El 2015 i el 2016, els casos relacionats amb la llar afectaven un 18% i 15% dels expedients de serveis socials, que eren un total de 947 i 749 unitats familiars, respectivament.



En canvi, el 2017 els casos relacionats amb les problemàtiques d'habitatge ascendien fins al 30% del total de les necessitats detectades des de serveis socials, que signifiquen un total de 1.744 casos, una xifra més elevada que en els darrers anys.

Primers sis mesos del 2018



Moltes persones viuen a Manresa amb la por de quedar-se sense casa. Els sis primers mesos del 2018, un total de 903 persones estaven en risc de ser desnonades, una xifra que equival al 22% de les problemàtiques d'habitatge de serveis socials i també la més elevada. A banda, de les 900 persones afectades per un desnonament previst, hi ha 503 persones a serveis socials amb deutes de lloguer, 151 amb fi de contracte notificat i 120 amb dificultats per continuar el pagament de la hipoteca.



Un altre punt que ha augmentat en els últims anys arran de la crisi econòmica són les persones que viuen en pisos ocupats (19%), que arriben gairebé a les 700 persones a Manresa, després que moltes d'elles perdessin casa seva per no poder continuar pagant la hipoteca o es quedessin sense els recursos necessaris per pagar un lloguer.



Tanmateix, una altra dada que destaca són les persones sense llar que han trobat refugi a casa de coneguts o familiars i que, tot i no tenir un habitatge, tenen un sostre on resguardar-se. Durant el primer semestre de l'any un 13% dels usuaris de serveis socials en matèria d'habitatge equivalien a aquests casos.



Finalment, pel que fa als desallotjaments forçats -quan una persona es veu obligada a abandonar la seva llar a causa d'una força major com un incendi o un ensorrament-, aquest 2018, de moment, només han afectat dues persones.