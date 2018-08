L'Ajuntament renuncia a canviar de lloc l'última xurreria de Manresa

Canvi significatiu a la plaça amb què Manresa honorarà el pediatre i activista Simeó Selga: la xurreria no es mourà de lloc.

En el projecte inicial es preveia desplaçar la xurreria a un lateral i de forma perpendicular al passeig Pere III i no frontal com ha estat sempre. Aquest canvi d'ubicació era per facilitar la integració de la plaça al teixit urbà i afavorir la comunicació entre el Passeig i el carrer de Carrasco i Formiguera.

El canvi d'ubicació de la xurreria havia de donar continuïtat al pas elevat entre el Passeig i l'accés a la plaça.

Segons el regidor d'Urbanisme que hi havia quan es va fer públic el projecte, Ramon Bacardit, la intervenció volia aportar «sentit a un itinerari nou que permetrà anar del Passeig al carrer de Car-rasco i Formiguera passant per sota de l'edifici». Es volia reforçar la prioritat dels vianants per arribar de forma més fluïda fins al Carrasco i Formiguera donant continuïtat al pas que es va deixar amb aquesta previsió de futur en els edificis construïts.

A l'hora d'executar el trasllat han emergit els problemes. La xurreria disposa d'una llicència atorgada per l'Ajuntament de Manresa en data 19 de maig del 1977, amb caràcter indefinit. I rescindir aquesta llicència comportaria l'obligació de fer front a una indemnització per cessament de l'activitat que, segons l'actual regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, podria ser elevada si és té en compte els anys d'exercici d'aquesta.

Així que, malgrat que el projecte inicial de remodelació de la plaça Simeó Selga, presentat el 2015, preveia traslladar la xurreria a un altre indret de la plaça, «posteriorment es va valorar de forma més precisa els costos econòmics i administratius». I no es farà.