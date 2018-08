Més de mig miler de persones viuen en condicions d'infrahabitatge a Manresa

Imatge d´una barraca al terme municipal de Manresa que es va utilitzar com a infrahabitatge Arxiu particular

Com a mínim mig miler de persones viuen en habitatges sense les condicions mínimes a Manresa. Aquesta és la quantitat de situacions d'infrahabitatge que els serveis socials municipals han atès aquest any a la ciutat.

Es tracta de persones que viuen soles o de famílies que s'allotgen en una llar que no disposa de les condicions mínimes d'habitabilitat, ja sigui per manca de solidesa estructural de l'habitatge, salubritat, sobreocupació o serveis d'aigua i llum.

Quan arriben persones nouvingudes a vegades van a raure a pisos sobreocupats o que no disposen de les condicions mínimes d'habitabilitat perquè són els únics que poden pagar inicialment. Es tracta de persones que viuen en uns habitatges que no tenen subministrament elèctric, amb greus problemes d'humitats, goteres o fins i tot finestres o portes trencades i que es poden trobar en una situació de risc vivint en aquell espai.

Es tracta d'un problema que s'agreuja amb l'arribada de les baixes temperatures a l'hivern.



Ajuda d'entitats socials



A banda de l'ajut dels serveis socials municipals també se n'ocupa Creu Roja, amb l'objectiu comú d'aconseguir que ningú quedi al carrer a l'hivern. Voluntaris de l'organització, quinzenalment, fan una visita de seguiment i s'encarreguen d'assistir persones sense sostre o en situació d'infrahabitatge. Se'ls lliura material d'abric i també se'ls ofereix una habitació per passar els mesos de més fred, però molts la rebutgen perquè no volen deixar les barraques o els habitatges ocupats. Alguns ja tenen un espai que han condicionat per al fred i tenen por que algú altre els prengui el lloc on passen la nit o els el destrossi.

Càritas Manresa també ofereix ajuda per facilitar l'habitatge a famílies amb escassos recursos. Un dels programes que estan duent a terme és el de Masoveria Urbana, impulsat fa tres anys per l'entitat, juntament amb l'Ajuntament i Fòrum, amb l'objectiu de donar l'oportunitat a persones en risc d'exclusió social d'accedir a un habitatge digne després de fer-ne la rehabilitació durant uns mesos.

Així, els costos es divideixen entre els propietaris i els inquilins, de manera que, a canvi de posar la mà d'obra, s'estalvien pagar lloguer durant tres anys. Els propietaris, a canvi, obtenen una rehabilitació dels seus habitatges que, fins aleshores, estaven en desús i en males condicions.



Augmenta la pobresa energètica



El 2017 els casos de pobresa energètica van augmentar significativament a la ciutat de Manresa. Mentre que el 2016 serveis socials va rebre 422 demandes d'informe per evitar el tall energètic a les llars, el 2017 les demandes per evitar el tall de subministraments bàsics es van triplicar i van arribar fins a les 1.362.