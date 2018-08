Els pisos ocupats a Manresa acullen 690 persones

A Manresa, com a mínim 690 persones viuen en pisos ocupats, d´acord amb el nombre de casos atesos des des de serveis socials de la ciutat. Es tracta d´una enorme quantitat de persones que sobreviuen moltes vegades en espais que no tenen els serveis donats d´alta.

Això fa que aquests casos augmentin també la llista dels problemes d´infrahabitatges. Encara que no en tots ells, ja que, per exemple, hi ha pisos ocupats per la PAHC que disposen dels serveis energètics mínims. Actualment, unes dues-centes persones viuen en els set blocs ocupats per la PAHC Bages.