Veïns del Passeig i Rodalies denuncien que no reben cartes des de fa dos mesos

La filla de Dolors Fargas es va treure el carnet de conduir fa més d'un mes i encara no havia rebut la documentació provisional que et permet conduir fins que tens el carnet definitiu. Amb el dubte de què havia passat, la seva mare va anar a Correus i li van confirmar que tenien un «problema» des de feia uns mesos amb la persona encarregada de repartir a la secció on viuen Fargas i la seva família, al barri del Passeig i Rodalies.

En concret, la secció inclou el tram del passeig Pere III des de la Ben Plantada fins a Crist Rei i els carrers de l'entorn: Àngel Guimerà i Circumval·lació, entre d'altres. Fargas no és l'única veïna que ha trobat la bústia buida de casa seva dia rere dia. Dolors Casamitjana, que també viu al Passeig, no va rebre la notificació de trànsit que l'avisava d'una multa. La hi van entregar quan ella mateixa va anar a Correus perquè feia dies que no rebia cartes i llavors ja era massa tard per abonar l'import amb el descompte del 50% que s'aplica en les sancions si es paguen poc després de rebre l'avís.

Rosa Ricart viu al carrer d'Àngel Guimerà i també ha patit alguns maldecaps per culpa del correu. Explica que últimament rep poques cartes i que fa dies que està esperant un resultat mèdic, tot i que puntualitza que «el retard també podria ser atribuïble al centre mèdic». A més, Ricart treballa en un despatx d'advocats ubicat al mateix Passeig: «A la feina rebem bé la correspondència, tot i que en més d'una ocasió hem tingut problemes amb els carters. Des que es va jubilar el de tota la vida, canvien sovint, i n'hi ha que responen de males maneres si els fas esperar uns minuts».

Consultat per aquest diari, el cap d'equip de carteria de Manresa, Eduard Ferrandis, ha reconegut que la cartera a qui es va contractar per cobrir part de la secció Passeig i Rodalies el mes de juny passat «no reparteix la correspondència que li pertoca», fet que «perjudica la resta de companys, que han de repartir-se la seva feina». Ferrandis explica que han rebut diverses queixes de veïns del barri que no reben cartes ni paquets i que per això han demanat «poder substituir la treballadora, però de moment només ens han enviat una persona de reforç unes hores als matins».

Admet que es tracta d'una de les seccions de Manresa que tenen més volum de feina per als carters que van a peu, «però també és la més fàcil perquè és la que és més a prop de l'oficina». Ferrandis assenyala que des de fa uns dies està aplicant un protocol de «baix rendiment» a la treballadora en qüestió per acreditar, davant els responsables de l'empresa pública, que la «seva manca d'eficiència requereix una solució urgent».

Segons el protocol, es comptabilitzen les cartes i paquets que reparteix, els que deixa pendents d'entrega i quanta estona triga.

Errors en el repartiment



Una altra de les queixes que han traslladat els veïns a Regió7 és que les poques cartes que es reparteixen van a parar, sovint, a una adreça equivocada. Joaquim Argullol, veí del Passeig, afirma que «sovint arriben cartes al nostre bloc, al passeig 53, que són per al bloc 53 del Guimerà. Aleshores jo mateix les torno al seu lloc».

Pel que fa als comerços de la zona consultats per aquest diari, n'hi ha alguns que han trobat a faltar algunes cartes però d'altres perceben el servei amb normalitat. A la sabateria Xarol, per exemple, asseguren que «fa temps que la cartera no passa per aquí». També ho han notat a La Magnolia, on «abans ens portaven cartes cada dia i ara sembla que passen amb menys freqüència».

En canvi, treballadors de Viatges Concord, de la immobiliària Inllobsa o de la gestoria Roset, tots al Passeig, no han notat que s'hagi alterat el servei de repartiment. Malgrat això, a la gestoria breguen des de fa mig any amb el fet que «la cartera nova no puja fins aquí i hem de baixar nosaltres a buscar les cartes a la porta». L'empresa és en un entresòl amb ascensor.