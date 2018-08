Greix i cola antiultres a l'estelada

L'estelada torna a onejar a la plaça Onze de Setembre de Manresa. L'Ajuntament l'ha reposat després que el 29 de juliol a la nit un grup d'ultres del Bages l'arranqués,

En aquesta ocasió, però, l'Ajuntament de Manresa es vol assegurar que no sigui fàcil arrancar l'estelada. Al capdamunt del pal s'hi pot apreciar una substància de color negre. És greix per evitar que algú s'hi enfili, com de fet ja ha passat en un parell d'ocasions, per treure el símbol. A més a més s'hi han col·locat brides per subjectar amb més força l'estelada.

A mitjan juliol el conegut ultradretà Raúl Macià es va enfilar al pal i va pujar a pols fins a dalt de tot per arrancar l'estelada. L'acció la van enregistrar i ell mateix la va penjar a les xarxes socials. Macià ja havia protagonitzat diverses accions contra activitats i simbologies favorables al procés.

El mateix Macià va tornar a arrancar la senyera de la plaça el diumenge 29 de juliol a la tarda. En aquesta ocasió l'havien col·locat membres dels CDR juntament amb una senyera, i només arribava fins a mig pal. Macià, però, va tenir una sorpresa, ja que el pal era ple de cola per intentar dissuadir tothom d'enfilar-s'hi. Estelada i senyera van acabar a terra, i Macià ple de cola. La Policia Local va identificar-lo a la plaça mateix juntament amb dues persones més que l'acompanyaven.

El mateix diumenge poc abans de la mitjanit membres del CDR van tornar a reposar l'estelada que Macià havia despenjat poques hores abans. Cap a la 1 de la matinada quatre ultres bagencs, entre els quals Macià, es van presentar a la plaça Onze de Setembre amb una escala que van repenjar al pal. Els independentistes els van recriminar l'acció, moment en el qual els ultres van començar a agredir-los a cops i puntades de peu, segons els denunciants (vegeu Regió7 del 31 de juliol). L'agressió va tenir una àmplia repercussió a tots els mitjans de Catalunya. L'endemà, més d'un miler de persones van participar en una manifestació per rebutjar l'agressió ultra, on es va criticar la poca contundència de Mossos i Policia Local davant aquests casos.