L'Ajuntament de Manresa ha hagut de duplicar els diners que dedica a netejar pintades

Els esprais amb pintura han estat molt actius durant el darrer any i això ha tingut un efecte constatable a les arques municipals, fins al punt que l'Ajuntament de Manresa ha hagut de doblar els diners que dedica a netejar pintades.

El govern municipal va dedicar cada any des del 2011 al 2016 16.000 euros a treure guixades de les parets. Aquests diners no van ser suficients per acabar l'any 2017 i va caldre afegir-hi 2.000 euros aportats per la regidoria de Turisme, que es van afegir als que hi ha contractats amb la concessionària de la neteja de la ciutat, l'UTE Sanejament Manresa.

Enguany la situació ha empitjorat i els diners per treure pintades han passat de 16.000 euros a 33.000, i els diners que aporta la regidoria de Turisme s'han enfilat fins als 5.000 euros. Entre una aportació i l'altra són 38.000 euros, una quantitat molt superior als 16.000 anuals.

Tot i que el govern municipal no ha atribuït l'augment de pintades als fets de l'1 d'octubre sí que sembla obvi que la votació i el procés que l'envolta ha estat el detonant de l'augment de pintades.

L'explicació del govern ha estat que s'ha incrementat el contracte de neteja de pintades perquè ha calgut fer-ho ja que s'ha constatat la presència de més pintades i ha estat necessari dedicar més diners perquè hi ha més necessitats.

Amb els 16.000 euros del contracte amb l'UTE Sanejament Manresa es pagaven 22 jornades de treball dedicades a netejar parets de pintades. Amb els 33.000 euros que es gastaran enguany es finançaran 47 jornades. Més del doble. I encara caldrà sumar-hi les que es pagaran amb els 5.000 euros extra aportats per Turisme.