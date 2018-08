L'ESPIETA

?Les papereres no són contenidors d'escombraries. En canvi hi ha gent que les utilitza com a tal per estalviar-se unes passes més i tirar la brossa allà on toca. La imatge és del carrer dels Cintaires, al sector de la carretera de Santpedor. Pel que es veu, un hi va començar a deixar incívicament les escombraries i d'altres el van imitar. Una imatge i un gest gens edificant.