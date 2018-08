El sindicat de Correus culpa la direcció de la manca d'eficiència

El sindicat independent de Cor-reus SIPcte afirma que a Manresa és impossible atendre i repartir tota la correspondència perquè falta personal. És la resposta que ha donat davant la denúncia de veïns del Passeig i Rodalies i carrers de l'entorn com el Guimerà o el Circumval·lació, que reben tard i malament cartes, paquets i notificacions (vegeu Regió7 d'ahir).

El cap de carteria de Correus de Manresa en va responsabilitzar directament la cartera que s'en-carrega d'aquesta zona en concret, a qui s'ha aplicat un protocol de baix rendiment. Això vol dir que es comptabilitzen les cartes i paquets que reparteix, els que deixa pendents d'entrega, i quanta estona triga.

Per al sindicat, però, aquesta versió «està fora de lloc». Afirma que el Passeig i Rodalies pateix de forma crònica l'absència d'un repartidor titular. En aquest sentit comenta que Correus no cobreix les vacants per maternitat o per reducció de jornada. Per això «els veïns han patit durant mesos no la manca de repartiment per part del carter, sinó per part de Cor-reus, que sistemàticament pren mesures d'estalvi en perjudici i detriment del servei postal».

Finalment assegura que si la cartera en qüestió és apartada del servei «tot continuarà exactament igual que ara». Per al sindicat independent de Correus, el problema és la falta de contractació de personal per part de l'empresa. La situació, assegura, s'hauria agreujat després del tancament de l'empresa Unipost.

El Passeig i Rodalies és una de les seccions de Correus de Manresa que tenen més volum de feina per als repartidors que van a peu. Veïns i comerciants de la zona han expressat les seves queixes perquè no els arriba la correspondència o bé arriba en adreces que són equivocades.