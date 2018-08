Acaben dues setmanes abans les obres a la carretera de Vic

Les obres que Aigües de Manresa duia a terme a la carretera de Vic de Manresa des de principi de juliol s'han acabat dues setmanes abans del previst. Ahir la carretera va recuperar la normalitat després que durant un mes només hi hagués un carril en cada sentit, entre el Jacint Verdaguer i Sant Cristòfol, en lloc dels quatre habituals, fet que va originar problemes per entrar i sortir de la ciutat. També el primer tram del carrer Gaudí, el que desemboca precisament a la carretera de Vic, ha recuperat la normalitat. Durant tot aquest temps s'havia convertit en un cul-de-sac.

Avui al migdia és previst que treguin totes les tanques i el material d'obra que ocupa encara un carril, entre Jacint Verdaguer i car-rer Gaudí.

Les obres es van iniciar a principi del mes de juliol per renovar la xarxa arterial d'aigua d'aquesta zona, que havia quedat obsoleta. De fet els últims mesos hi havia hagut fuites importants. Un cop es va dur a terme la urbanització de la rotonda de la Bonavista, que també va incloure la renovació de tota la xarxa d'aigua, es va fer imprescindible actuar a la carretera de Vic. L'obra ja s'havia previst executar inicialment el 2017 dins el pla de renovació de la seva xarxa que porta a terme anualment Aigües de Manresa. La coincidència de treballs amb la Bonavista va fer que s'ajornés fins a aquest estiu.

El projecte ha tingut un cost de 118.000 euros i la previsió incial era que s'acabés a final d'agost.

Els treballs a la carretera de Vic han coincidit amb altres obres importants a la ciutat com per exemple les de la Via de Sant Ignasi, tallada al trànsit. Això va fer que la circulació fos complicada als principals accessos de la ciutat.