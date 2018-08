Denuncien que la carretera del Pont s'ha convertit en una autovia urbana

Més que un carrer sembla una autovia, es lamenten veïns i botiguers de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Els darrers dies han dut a terme una recollida de signatures per sol·licitar a l'Ajuntament que prengui mesures per evitar que els cotxes corrin massa al tram entre la Bonavista i el carrer Viladordis. Asseguren que la situació s'ha agreujat d'una forma notòria des que la carretera va passar a ser de doble carril de pujada. Abans era de doble sentit. Ara, «a vegades sembla que els cotxes facin curses», afirmen. Reclamen que hi posin bandes sonores o que hi instal·lin un radar.

La tanca que encercla el solar de la Fàbrica Nova tremola, sovint, quan els vehicles passen a gran velocitat, mentre els vianants han de circular per una vorera que fa poc més d'un metre, denuncien.

«S'ha d'anar a 50 quilòmetres per hora, però n'hi ha que van a 80 o 90. Ho hem vist tots els botiguers», afirma Marina Lara, que regenta una perruqueria a la mateixa carretera. Toni Sánchez, de la ferreteria que hi ha uns metres més amunt, denuncia que els vehicles s'avancen els uns als altres. Segons la seva opinió, els canvis de trànsit fruit de la posada en marxa de la rotonda «han sigut un error gravíssim. Ara tots hem de passar per Sant Cristòfol per anar al centre. I per pujar per la carretera has de passar gairebé necessàriament per la Bonavista. Ens han deixat com incomunicats».

«A vegades sembla que facin curses», explica un altre botiguer del tram de la carretera del Pont que genera queixes. «No es va a 50 ni boig». Afirma, també, que de tant en tant encara veu cotxes que enfilen carretera avall, cosa que ara és prohibida, «tot i que hi ha senyals que ho indiquen».

Un altre botiguer comenta que a la carretera del Pont sempre s'ha corregut massa, però que la situació s'ha agreujat des que és d'un sol sentit, i «no fa gens de gràcia». Assegura que es fan avançaments com si fos una carretera normal.

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família també ha participat en trobades amb la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa i la Policia Local per parlar del tema. La presidenta de l'entitat, Marina Hosta, considera que fer la carretera del Pont de pujada i el Sant Cristòfol de baixada «ha sigut una mala idea. No sé com s'hauria de fer, però sí que sé que el resultat és dolent».