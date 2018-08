L'auditoria sobre el servei de Monbus, fora de termini

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va comunicar el gener passat l´inici de l´auditoria al servei de bus que ofereix l´empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, a la línia amb Barcelona precisant que «els resultats de l´auditoria estaran a la primavera».

Un cop traspassat el termini, Isidre Gavín, secretari d´Infraestructures i Mobilitat, ha explicat que podria estar llesta el setembre o l´octubre. L´auditoria encara és als serveis jurídics, que, de moment, no s´han pronunciat. Aquest seria l´escenari actual, mentre que el gener es preveia «presentar l´auditoria en un termini d´entre 4 i 6 mesos», amb la incorporació de propostes per revertir tots i cadascun dels aspectes deficients. Els resultats de l´auditoria han de concretar, d´una banda, les mancances en el servei per prendre mesures de millora i, de l´altra, han de permetre determinar les responsabilitats que pot tenir l´operador per incompliment de les condicions de prestació del servei.

L´avaluació s´ha de dur a terme en tres fases: la detecció de possibles mancances dels serveis d´obligat compliment conforme al contracte de concessió d´aquesta línia a partir de les queixes registrades i d´eventuals expedients sancionadors en curs; l´avaluació des del punt de vista dels serveis realment oferts; i finalment l´estudi de les repercussions sobre els clients actuals i la seva percepció.

L´objectiu és implementar les millores estructurals necessàries una vegada analitzades les mancances i resoldre de manera immediata aquells aspectes que tinguin una solució ràpida.