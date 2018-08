Les millores al mur de Casa Caritat treuen una filera de places d'aparcament

S'han iniciat obres per millorar el mur de Casa Caritat, en el tram que dóna al carrer Mn. Jacint Verdaguer. Els treballs tindran afectació al trànsit, ja que s'ha prohibit l'aparcament en tot l'àmbit de les obres per poder habilitar un itinerari protegit de pas per als vianants. D'aquesta forma mentre durin les millores no es podrà aparcar a tot el marge dret del Jacint Verdaguer en direcció al centre històric. És previst que els treballs durin fins a mitjan aquest mes d'agost.

Els treballs consisteixen bàsicament a arranjar el tram de mur que envolta Casa Caritat per la banda del Jacint Verdaguer. L'edifici, entre el Verdaguer, Verge de l'Alba i carrer Bilbao, acull diverses entitats, com l'Associació de Veïns del barri Vic-Remei. També hi ha un parc infantil a la part del darrere, així com serveis públics. És el cas del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de l'Ajuntament i l'Oficina de Treball de Manresa.