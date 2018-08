«Al final haurem d'acabar fent cartes en anglès per als clients»

Montse Mendoza fa un parell d'anys que va decidir apostar per obrir un local amb entrades pel car-rer del Carme i la plaça Serarols.

Què us va portar a obrir un restaurant al nucli antic?



Feia temps que teníem ganes d'obrir un restaurant i el lloc ens va semblar molt agradable dins Manresa.



Al principi venia molta gent?



Molta gent no sabia que hi érem, i encara n'hi ha molta que no sap on és la plaça Serarols. En canvi, el carrer del Carme sí, és més fàcil que es vegi.



A mesura que han passat els anys, ha vingut més gent?



Sí, i molta gent diferent. D'una banda, hi ha clients habituals i manresans que ara ja saben on som i van venint sovint. I, de l'altra, gent de diverses procedències. Encara que no ho sembli, a Manresa venen molts estrangers a l'alberg del Carme, situat a la plaça Milcentenari. Això fa que molts d'ells, en passar pel carrer del Carme, acabin al nostre restaurant. Al final, haurem d'acabar fent cartes en anglès!



Com és la relació amb tota la xarxa de bars de la zona?



Molt bona. Hem fet moltes activitats junts com el Pintxo Pote gastronòmic o la Festa del Tomàquet.



Creu que va prendre una bona decisió en apostar per aquesta zona, doncs?



Sí, tot i que hi ha coses complicades al barri. De vegades hi pot haver aldarulls. Però, en general, estem contents. A les nits va passant molta gent i en aquesta zona hi ha molt moviment.