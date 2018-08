Manresa consolida un nou eix d'oci nocturn a la zona entre les places Major i Europa

Al Centre Històric de Manresa s'està passant de patir pel poc ambient a haver de reservar taula.

L'arribada de nous bars i restaurants, la consolidació dels més antics, la forta implicació dels amos dels locals i la fidelitat d'un sector de la clientela combinada amb la capacitat per atreure públic nou està consolidant la zona compresa entre la plaça Major i la plaça Europa com un eix de l'oci nocturn manresà. L'entorn acull persones de totes les edats, especialment jovent, i d'arreu de la ciutat i municipis de l'entorn durant els capvespres d'estiu després de jornades molt caloroses.

Hi ha bars que ja fa anys que estan batallant per la seva presència en aquesta zona del nucli antic i, amb el temps, s'han convertit en locals de referència. Molts d'altres abans també ho havien intentat però havien fet fallida. Durant els darrers dos anys nous locals han obert a la zona i es mantenen.

Miquel Àngel Garcia és un exemple de les noves incorporacions del barri que, ara fa tres mesos, va agafar el relleu als antics propietaris de la Sidreria Chelo, al carrer del Carme, per obrir l'Espai Plácido. «Fa 10 anys que visc al Centre Històric i tenia ganes de muntar un negoci, i com que s'estaven obrint nous bars en aquests carrers i venia més gent jove, vaig creure que aquesta era la meva oportunitat», explicava el nou propietari. «Al principi és una mica dur, però no em puc queixar, la gent cada vegada ve més i es va fidelitzant», expressava el propietari.

Un altre dels nous locals que s'han obert a la plaça del Carme és El Golut, ara fa un any i mig. La copropietària del restaurant, Marta Bertran, apuntava que van decidir apostar per aquest barri perquè «hi havia molt moviment i bon ambient». A més, «entre els comerços i locals hi ha molta pinya», destacava satisfeta. Una idea que comparteixen els propietaris entrevistats per aquest diari.

D'aquesta manera, la dinamització d'aquesta zona no ha estat cosa d'un, sinó una combinació de bona feina per part dels diversos agents implicats.

«S'està treballant per revitalitzar el barri», explicava un dels clients de la vermuteria Santa Rita, ara «hi ha més gent a tot arreu», afegia. Un dels altres clients recordava que en aquesta zona del Centre Històric, abans, «els bars obrien i tancaven, mentre que, ara, si els obren i ho fan bé, segueixen treballant».

El client i comerciant del barri Josep Fornells sostenia que normalment hi ha un bar al qual va «més sovint» però, en general, va variant. «Un bar porta a l'altre», explicava. D'aquesta manera, les persones van canviant de bar on sopar o fer un beure.

Xavier Vilanova, veí del Centre Històric i client, concordava amb la resta de clients pel que fa a l'augment de persones que van als bars de la plaça Major i voltants, tot i que no creu que hagi incrementat «la gent que va a tot el Barri Antic». «S'ha deixat una mica de banda la zona de la Gispert», deia Vilanova.



Polèmica per l'aparcament



Un dels problemes que tenen preocupats els propietaris dels comerços, bars i locals d'aquesta zona és què passarà quan el projecte de convertir la plaça del Milcentenari en una zona verda i d'esbarjo amb un camp de futbol es faci realitat. Aleshores, la gran zona d'aparcament de la plaça desapareixerà.



«Penso que no serà gens positiu per als comerciants i veïns, ja que tot el que s'ha aconseguit en aquests anys es pot perdre», subratllava Bertran. La copropietària comparteix l'opinió d'altres comerciants entrevistats per aquest diari, també preocupats per com els pot afectar.



Oriol Sensat, un dels clients del sector, assegurava que ara surt més per aquesta zona perquè «han obert nous locals. A alguns dels meus amics els agrada més venir aquí», tot i que ell prefereix altres zones com les Bases de Manresa perquè, per exemple, «aparcar-hi resulta molt més fàcil».