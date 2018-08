Els veïns volen un barri viu i esperen que el soroll no surti de mare

Als veïns els agrada un barri viu i amb ambient, però això pot comportar soroll a les nits, especialment els dies que els sopars s'allarguen fins passada la mitjanit.



Una de la mitja dotzena de veïnes entrevistades per aquest diari, Marta Ripollès, explicava que ella, com a veïna de la plaça Major, mai ha tingut cap problema pel que fa al soroll a la plaça. «Evidentment que se sent que hi ha gent, però com a veïna m'agrada que hi hagi més ambient, abans estava molt mort», destacava. Si mai hi ha hagut algun problema, «n'hem parlat amb els locals i solucionat», destacava. En la mateixa línia, Javi Rivera, veí de la plaça Sant Ignasi des de fa menys de mig any, deia que estan molt bé al nou barri. «A la nit no sentim soroll i, en canvi, es fan coses que ens agraden, com fa uns dies, que hi va haver cinema a la fresca», recordava.



N'hi ha d'altres, però, a qui el soroll entre setmana, a vegades, no els deixa dormir. «El meu fill es lleva a les cinc del matí cada dia», destacava una veïna de la plaça Major, que explicava que havia hagut de dir alguna cosa als joves que entre setmana s'allargaven fins tard al carrer.