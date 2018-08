Un mort i quatre ferits en un xoc entre tres vehicles a Bassella

Una persona va morir i quatre més van resultar ferides ahir a la tarda en un accident de trànsit entre tres cotxes a la C-14 a Bassella, a la comarca de l'Alt Urgell.

Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 135 i els Mossos d'Esquadra van ser alertats dels fets quan passava un minut de les 6 de la tarda.

A causa de l'impacte va morir el conductor d'un dels vehicles i quatre persones van resultar ferides. Una d'elles va ser evacuada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i les altres tres les van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos helicòpters, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver de treure amb mitjans mecànics tres persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles.

La C-14 va quedar tallada en els dos sentits de la marxa des de l'hora de l'accident.



Dos joves perduts als Rasos

Quatre dotacions dels Bombers es van mobilitzar dissabte a la nit en rebre l'avís que dos joves de 19 i 24 anys i de l'àrea metropolitana s'havien extraviat quan tornaven d'una excursió als Rasos de Peguera, al Berguedà. Es van desorientar en fer-se fosc.

Els excursionistes van seguir la pista d'esquí antiga però no van saber tornar. A les 10 de la nit van donar l'alarma. Cap a 2/4 de 12 de la nit els van localitzar sans i estalvis i en bon estat de salut, i els van acompanyar on tenien el seu vehicle.

Divendres, efectius dels Bombers també es van mobilitzar per localitzar un home de Sant Llorenç de Morunys que va sortir a córrer a la tarda i no va tornar. Se li va fer fosc i va decidir passar la nit al ras perquè estava en una zona on hi ha molts barrancs. Va ser localitzat al matí.

Es dona el cas que aquesta mateixa setmana Bombers de la Generalitat han alertat de l'elevat nombre de rescats que han de realitzar en el medi natural, especialment durant l'estiu, per la qual cosa han demanat que els excursionistes extremin les mesures de seguretat i protecció.

Segons la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, el nombre de rescats ha augmentat els últims anys i ha passat de 1.050 el 2009 a 1.448 el 2017, el que suposa un 27,4% més.