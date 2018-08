Segona xifra més alta de peticions de llicència per a terrasses a Manresa

Aquest estiu és el segon amb més terrasses en funcionament a Manresa: 136.

La xifra rècord de peticions de llicència a l'Ajuntament de Manresa per posar taules i cadires al car-rer van ser les 153 sol·licituds de l'any passat.

Ja són 7 anys amb més d'un centenar d'establiments que demanen el vistiplau municipal per atendre clients a l'espai públic durant els mesos de bon temps.

En una dècada s'ha triplicat el nombre d'establiments, tenint en compte que l'any 2008 les sol·licituds de permís eren menys de mig centenar.

L'entrada en vigor l'any 2011 de la llei antitabac va canviar de forma molt important l'espai urbà. També a Manresa.

Només cal veure com de les 48 terrasses del 2008, les 59 del 2009 i les 65 del 2010 es va passar a les 107 del 2011. Coincidint amb l'aplicació a partir del mes de gener d'aquell any de la llei antitabac -que prohibeix fumar en espais públics tancats com bars, restaurants i sales d'oci nocturn, i també en alguns espais a l'aire lliure com els parcs infantils i els accessos als centres sanitaris- la xifra es va disparar i, fins ara, no hi ha indicis d'un retrocés.



Driblatge antitabàquic

Del 2012 al 2016, a Manresa la xifra de peticions de llicències es va moure a l'entorn de 125. Com ja s'ha dit, l'any passat va tocar sostre amb més de 150 i enguany és de 136. Si en els pròxims anys les dades indiquessin un progressiu retrocés es podria fer la lectura que les mesures antitabac han tingut efecte i ja no cal habilitar espais a l'exterior per als fumadors, però, fins ara, no ha estat així.

Les terrasses han tingut un creixement espectacular a Manresa i sembla que han vingut per quedar-se. En aquestes llicències no hi entren les tres terrasses que hi ha al Passeig que es regeixen per una concessió (són les del Quimet, el Quiosc del Mig i Canaletes).

D'altra banda, cal tenir en compte que els establiments tenen fins al desembre del 2019 de termini per adequar les seves taules, cadires i els para-sols i paraigües a la normativa aprovada el 2014 que regula l'aspecte de les terrasses a la via pública. La normativa hi va introduir un article que regula les característiques i les dimensions màximes en relació amb la instal·lació de tarimes a la via pública per encabir terrasses veient que proliferaven.

D'altra banda, cada vegada és més habitual que els establiments d'hostaleria tinguin taules i cadires al carrer tot l'any.