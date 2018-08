L'Hospital de Sant Joan de Déu tanca 25 llits aquest estiu

L'Hospital Sant Joan de Déu de de Manresa de la Fundació Althaia ha tancat aquest estiu 25 llits. És el mateix nombre que en els darrers dos anys, i menys dels que es van tancar el 2014. Aleshores en van ser una trentena. La mesura es porta a terme per adaptar-se a l'activitat dels mesos estiuencs, que és més baixa que no pas la resta de l'any.

Durant els mesos de juliol, agost i fins a mitjan setembre hi ha menys activitat sanitària i assistencial, i sobretot es redueix l'activitat quirúrgica programada, la que no és urgent ni preferent. No tan sols perquè hi ha professionals que fan vacances sinó perquè hi ha casos en què els pacients prefereixen no ser operats durant el període d'estiu si es tracta de casos que no són urgents.

Fins al setembre



Els llits es mantindran tancats fins a mitjan setembre, quan tornaran a estar disponibles. Actualment l'Hospital de Sant Joan de Déu disposa de 418 llits d'hospitalització convencional, entre els quals n'hi ha 39 de salut mental. D'aquests, 24 són d'aguts i 15 de subaguts.

Segons Althaia, en cas de necessitat i, si hi hagués la suficient demanda, hi ha la capacitat necessària per obrir més llits, ara els mesos d'estiu.

La Fundació Althaia de Manresa també té 56 llits privats, atenció que es concentra a la Clínica de Sant Josep. També amb 26 de llarga estada i 28 de convalescència que, en aquest cas, se situen a l'edifici del Centre Hospitalari. Al Centre es manté l'activitat habitual i no es tanquen llits. Fins fa 4 anys sí que també es reduïa el nombre de places, com a l'hospital. Entre altres coses perquè s'hi feia activitat quirúrgica. A principis del 2015, però, tot el bloc quirúrgic es va traslladar i concentrar a la part nova de l'edifici de Sant Joan de Déu.

Althaia també disposa de 30 places a la residència per a discapacitats físics situada al carrer Caputxins, al costat de la Clínica de Sant Josep.