Manresa ja renta gossos a màquina

Tenir el gos net i completament eixut en només mitja hora i sense embrutar és un repte complicat excepte si els propietaris recorren a una perruqueria especialitzada. Ara tenen una nova opció. Al carrer del Primer de Maig ha obert el primer servei d'autorentat automàtic de mascotes de Manresa, Lavakan. Situat al número 8, al costat de l'estació dels FGC, inclou quatre cabines que funcionen amb monedes per rentar i eixugar la mascota per mitjà d'un procés automàtic. Per deu euros i en mitja hora el gos o el gat està net i completament eixut.

«En els dos mesos que fa que vam obrir ja hi han passat més de 700 gossos i un parell de gats», destaca Pere González Barroso, responsable de l'establiment i de la marca Lavakan, que s'està desplegant pel territori amb franquícies. De moment, es pot trobar a Pineda de Mar, la Corunya, Madrid i Sant Cugat del Vallès. González assegura que «estic rebent sol·licituds per obrir més franquícies arreu del territori».

La principal preocupació dels propietaris és el fet que l'animal estigui tancat en una cabina. Segons González, «el més important d'aquesta cabina és que pots interactuar en tot moment amb l'animal». El propietari té el control de la cabina a través d'una pantalla tàctil. «Aquesta interactivitat permet aturar el procés, obrir la comporta, si ho desitja, per ensabonar l'animal, acariciar-lo, rentar-lo amb la mànega o eixugar-lo amb l'eixugador. Després, pot tornar a activar el sistema automàtic», explica l'empresari. Les cabines disposen d'una comporta transparent per on el gos pot veure completament l'exterior.

«La intenció és oferir un espai orientat al públic perquè pugui tenir l'opció de rentar més freqüentment el seu animal i evitar les molèsties de fer-ho a casa», comenta González.



Bany amb ozonoteràpia



Abans d'introduir l'animal a la cabina es desinfecta amb un producte antiparasitari. Un cop dins, el propietari pot escollir entre diferents programes d'acord amb la mida de la mascota i si és de pèl curt o llarg. També pot triar aplicar un producte antiparasitari i l'opció d'un bany amb ozonoteràpia, una tècnica que utilitza l'ozó com a agent terapèutic que elimina els bacteris i evita la mala olor al pelatge. Diversos assortidors que envolten la cabina deixen anar una pluja fina d'aigua tèbia controlada per un temporitzador. El programa de rentada dura un parell de minuts amb aigua descalcificada i xampú d'aloe vera. Si s'ha escollit l'opció d'aplicar el producte antiparasitari, s'aplica el repel·lent amb oli d'andiroba que retarda les picades d'insectes.«El gos es pot moure lliurement per la cabina perquè no cal lligar-lo», remarca González. Tot i això, les cabines disposen d'un ancoratge per a qui desitgi lligar-lo.

Un cop acabat el procés de rentat, hi ha un marge de temps fins que no s'activa el procés d'assecatge perquè l'animal s'espolsi tranquil·lament. Uns conductes d'aire calent generen una brisa que escalfa el cos i el pèl i assegura que s'eixugui completament. «Hi ha hagut gossos que s'han adormit en el procés d'assecatge», fa notar González. Per a les zones de més difícil accés, el propietari pot utilitzar l'eixugador manual.

A través d'una pantalla tàctil es va informant en quina fase de rentat es troba i quant de temps falta per canviar de fase. A més, un cop finalitzat tot el procés, es pot activar un temps extra, sense càrrec, per acabar d'eixugar manualment l'animal.



Cita obligada després de la riera



El local disposa de diferents taules per raspallar el gos, un abeurador i diferents xampús per si es vol rentar manualment. Durant el temps de rentat es pot aprofitar, a les mateixes instal·lacions, per fer un cafè o un beure mentre es mira la televisió, s'utilitza el wifi, o simplement, s'observa el rentat del gos a través de la porta transparent de la cabina. De fet, el vessant social que es genera entre els propietaris és el que més destaca González.«Als nens, sobretot, els fa molta gràcia interactuar amb els gossos i fan fotos a les cabines». És el cas de la família de Maria Pubill, que, tornant de la riera, passa per l'establiment per rentar els seus tres gossos, la Tris, la Nina i la Rose, i així tornen a casa amb tots nets. De fet, segons González, «la més xica de la família ja demana que si sortint de la riera passaran pel Lavakan». Aquesta tasca s'ha convertit en una part més de l'oci de la família.

Esther Pujol, propietària del Max, un bichon maltès de deu anys, comenta que «el gos està en tot moment tranquil. A més, puc venir quan vulgui i així no embruto a casa». L'horari de l'establiment permet rentar la mascota de les 8 del mati a les 10 de la nit, cada dia de la setmana.

Lídia Megolla i Joan García, propietaris d'un llebrer afganès anomenat Pregunta-li, són assidus al Lavakan. El fet de tenir aquesta raça de gos fa que hagin de tenir molta cura del seu pelatge. «Quan el rentàvem a casa podíem trigar una hora i tres quarts sent dues persones. A més aquí no ens cansem i s'eixuga molt més ràpid». Després de mitja hora, el Pregunta-li està net i polit i pot tornar a lluir el seu pelatge.



Un precedent el 2005



Al Bages ja hi ha un precedent de cabines d'autorentat automàtic de gossos. Fa tretze anys es va instal·lar la primera cabina Washmatic-Kan al polígon industrial Riu d'Or a Sant Fruitós, al costat del Champions (més informació al Regió7 del 2 d'abril del 2005).