S'obre el termini per optar al quart premi del Consell de la Gent Gran

El procés per seleccionar la guanyadora o el guanyador del Premi del Consell de la Gent Gran de Manresa 2018 ja està en marxa. Fins al 16 de setembre, les entitats i les persones a títol individual poden presentar les candidatures a un guardó que té l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones més grans de 65 anys que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat.

El premi no té dotació econòmica però és un reconeixement honorífic que es farà públic el dia 25 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, durant un acte institucional que se celebrarà al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, amb motiu de les activitats que se celebren en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran.

Les candidatures s'han de presentar a l'adreça electrònica gentran@ajmanresa.cat. Cal adjuntar diversa documentació, com per exemple les dades del candidat o la candidatura, currículum o la valoració dels mèrits que el farien mereixedor del reconeixement.

L'activista Joan Cals Torres (2015); la dirigent veïnal i fundadora de la residència de la Sagrada Família, Pepita Subirana Badia (2016) i Jordi Masfret i Costa (2017), van ser distingits amb aquest guardó en les tres primeres edicions. El jurat estarà format per 6 representants de les entitats del Consell de Gent Gran proposats per la Comissió Permanent; la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut i el tècnic municipal de Gent gran, que actuarà com a secretari.