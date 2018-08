S'obre el termini per sol·licitar ajudes per a la conservació del patrimoni cultural

Fins al 28 de desembre es pot presentar la sol·licitud per demanar subvencions pe a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa. La convocatòria va adreçada a tota persona física o jurídica, particulars o entitats públiques o privades. Ho poden fer telemàticament a través de la pàgina web www.manresa.cat, o bé presencialment a l'Oficina d'Activitats Econòmiques (OAE) de l'Ajuntament de Manresa.

L'objectiu de la convocatòria és millorar l'estat de conservació i la visibilitat i dignificació del patrimoni cultural que formen part de la identitat històrica de la ciutat. La subvenció està adreçada a intervenir en béns catalogats i el seu entorn de protecció i en façanes d'ambients catalogats. Sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM).

Els ajuts no podran superar els 20.000 euros ni el 25 % del total de les despeses subvencionables. S'atorgaran en funció de criteris com el nivell de protecció de l'edifici; el tipus d'intervenció que s'hi farà com per exemple si és de caràcter urgent o bé si es tracta de fer una reforma, rehabilitació o ampliació; i la incidència de la intervenció. En aquest darrer cas es tenen en compte factors com si l'element és en un espai públic i si els ajuts poden possibilitar que es pugui visitar o museïtzar.